Avrupa otomobil satışlarındaki düşüş yüzde 52.8!

Avrupa Birliğinde ACEA verilerine göre mart ayı boyunca 853 bin 77 adet otomobilin kaydı yapıldı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 51.8 daha az. Avrupa’da mart ayındaki en büyük düşüş yüzde 85.4 ile İtalya’da gerçekleşirken Almanya’da yüzde 37.7, Fransa’da yüzde 72.2 ve İspanya’da da yüzde 69.3’lük düşüş gözlemlendi.

Otomobil üreticilerinde de durum pek farklı değil! Dünyanın en büyük üreticisi olan Volkswagen’in mart ayındaki satışları yüzde 43.6 geriledi, Renault’ta gerçekleşen gerileme ise yüzde 63.7 olarak kaydedilirken bir diğer Fransız dev olan PSA’da yüzde 66.9 azalma var.

Premium markalarda da durum pek parlak değil. Yılın ilk aylarında satışlarında artış olduğunu rapor eden BMW mart ayında yüzde 39.7 geriledi. Daimler’de ise gerileme yüzde 40.6 olarak kaydedildi.

Mart ayının yarısından itibaren Avrupa’da kapalı olan otomobil bayileri, belirdi dönemlerde belirli ülkelere uygulanan sokağa çıkma yasakları ve değişen tüketim alışkanlıkları durumu etkiledi.