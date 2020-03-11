Avrupa otomotiv endüstrisine ‘Corona’ darbesi…

Reuters’ın haberine göre Corona virüsü nedeniyle Avrupa’da faaliyet gösteren birçok otomobil ve otomobil parçası üreten marka, üretim tesisini geçici de olsa durdurma kararı aldı. Özellikle İtalya’daki zor durum o bölgedeki üreticileri direkt olarak etkiledi.

Fiat Chrysler, bazı fabrikaların operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu ve Avrupa’nın en büyük Corona virüsü salgınına yanıt olarak üretimini azaltacağını belirtti.

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İtalyan lastik üreticisi Pirelli, bir çalışanının Corona virüsü testinin pozitif çıkmasından sonra İtalya’daki Settimo Torinese fabrikasında birkaç gün üretimini durdurduğunu açıkladı.

İtalya, Çin’den sonra bu durumdan en kötü etkilenen ülke olarak öne çıkıyor. Corona salgınını çözmek için ülkeye giriş ve çıkışlar yasaklanmış durumda.

Avrupa’nın diğer büyük üreticilerine baktığınızda ise Jaguar Land Rover ve Peugeot’un da altında bulunduğu PSA, personellerinin enfeksiyonla başa çıkmaları için mücadele ediyor. Ayrıca dev üreticiler tedarik zincirlerinin bu durumdan ötürü risk altında olduğunu da belirtiyor. Volkswagen grubunun İspanyol markası Seat ise tedarik sorunları yaşayan markalar arasında.

Özellikle İtalya’da yaşanılan Corona virüsü gerginliği ülkenin otomobil satışlarının yüzde 15’ten fazla azalacağını gösteriyor. Çin’de yaşanan Corona virüsü salgını yüzünden ülkede şubat ayında satışlar yüzde 80 gerilemişti.