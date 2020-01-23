Avrupa otomotiv pazarı yüzde 2 daralacak!

2019 yılı aralık ayında artan satış adetlerinden sonra AB otomotiv pazarı yılı yüzde 1.2’lik artışla tamamladı. Ancak ACEA 2020 yılı otomotiv pazarı için yüzde 2 oranında bir daralma bekliyor.

Yeni yıl ile devreye giren karbon salım oranları markaların modellerinde değişiklikler yapmasına sebep oldu. Bu değişimle birlikte kamuoyunun çevreye karşı duyarlılığı da önceki dönemlere göre daha yüksek. ACEA Başkanı Michael Manley, “Sektörümüzdeki değişimi tetikleyen en büyük etken çevresel endişeler. Bunun iyi bir yanı var o da sıfır salınımla kara yolu taşımacılığı gerçekleştirmenin mümkün olması.” dedi.

Avrupa Birliği tek başına 2020 yılı otomotiv satışlarının azalacağını ön gören ülkeler arasında değil. Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de pazarda daralma olacağını ön görüyor.

Avrupa otomotiv pazarının akıbetini etkileyen bir diğer faktör ise Çin ve Amerika arasında gerçekleşen ticaret savaşları. Bu duruma Trump’ın son olarak söylediği yüzde 25 vergileri artırırım tehdidi de eklenince işler biraz kafa karıştıracak noktaya geldi.

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Elektrikli otomobil üretimine hız veren markalar ve geleneksel içten yanmalı motora sahip olan otomobillerin üretimlerinin azalması da bu durumu tetikleyen durumlar arasında. Böylelikle Türkiye’de elektrik motorlu model üretimi gerçekleştiren markaların bu daralmadan ciddi anlamda etkilenmeyeceğini düşünebilirsiniz.

TÜRKİYE’Yİ BU DURUM NASIL ETKİLER?

Türkiye’de üretim yapan birden fazla büyük marka var. Özellikle hafif ticari araç segmentinde üretim gerçekleştiren Ford, Avrupa’nın ticari araç ihtiyacının büyük bir kısmını gideriyor. Ford’a ek olarak Hyundai, Türkiye’de üretilen i10 ve i20 modellerinin yüzde 90’a yakınlık kısmını Avrupa’ya ihraç ediyor.

Bursa’da yer alan ve Megane Sedan ile Clio üretiminin gerçekleştiği Renault fabrikası da üretiminin büyük bir kısmını Avrupa’ya gönderiyor. Renault’un yeni Clio modelinin Avrupa’daki üretimi de Türkiye’ye kaydırıldı.

Renault markasına komşu olan Fiat ise Türkiye’de hafif ticari araç modelleri olan Fiorino ve Doblo’ya ek olarak, binek segmentte Egea model üretimini gerçekleştiriyor. Avrupa’da Tipo adıyla satılan otomobil sadece Avrupa’ya da değil neredeyse tüm dünyaya buradan gönderiliyor.

Japon otomotiv devi olan Toyota’nın hibrit motorlu versiyonları da dahil olmak üzere Corolla ve C-HR modellerinin üretimi Türkiye’de gerçekleşiyor. Toyota bu modellerinin elektrik motora sahip olan hibrit versiyonlarını Avrupa’ya ihraç ediyor. Bir diğer Japon marka olan Honda ise Civic Sedan üretimini Türkiye’de gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin ihracat kalemleri arasında hep zirvede yer alan otomotiv endüstrisi Avrupa’daki daralmadan tabiî ki etkilenecektir ancak yapılan iç ve dış pazar tahminleri firmaların bu durumdan en az seviyede etkilenmesini sağlayacak. Ayrıca AB pazarının yüzde 2 oranında daralmasının Türkiye’deki üreticilere etkisi direkt olarak yüzde 2 olmayacak daha az ve genellikle hissedilmeyecek seviyelerde olacaktır.