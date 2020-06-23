Avrupa otomotiv pazarı yüzde 25 düşecek!

ACEA’dan yapılan açıklamaya göre 2020 yılında Avrupa otomotiv pazarı bir önceki yıla göre yüzde 25 gerileyerek 9.6 milyon adette kalacak. Bu rakam 2013 yılından beridir görülen en düşük değer olarak nitelendiriliyor.

ACEA Genel Direktörü Eric-Mark Huitema, “Corona virüsü sebebiyle otomotiv sektöründe yaşanan bu dramatik daralma hükümetler tarafından yönetilen tedbirlerle hafifletilebileceğini umuyorum” dedi. Corona virüsü salgınından önce pazarın 2020 yılında bir önceki döneme göre yüzde 2 azalacağı tahmini yapılmıştı.

Avrupa otomotiv pazarı özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında “dip yapmak” diye adlandırabileceğimiz seviyeye kadar geriledi. IHS Markit satışların tüm Avrupa’da yüzde 25 oranında düşerek 15.5 milyon olmasını beklerken, LMC Automotive Batı Avrupa satışlarının yüzde 26 oranında azalıp 10.6 milyon adet olacağını tahmin ediyor.