Avrupa otomotiv pazarında daralma yüzde 13.5

Otomobil pazarı 2020 Kasım ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 13,5 azaldı ve toplam 1.047.409 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.211.545 adetti.

11 AYDAKİ DARALMA DAHA YÜKSEK

Otomobil pazarı 2020 Ocak-Kasım döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 26,1 azaldı ve toplam 10.746.293 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 14.544.106 adetti.

2020 Kasım ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,3 artış ve 529.388 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla 45,2 ile Bulgaristan, yüzde 33,0 ile Slovenya, yüzde 27,9 ile Portekiz'de görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 24,9 ile Norveç, yüzde 20,0 ile İrlanda ve yüzde 2,4 ile Yunanistan oldu.

2020 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 42,4 ile Hırvatistan, yüzde 36,4 ile Bulgaristan, yüzde 36,4 ile Portekiz'de görüldü. On bir aylık dönemde tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.