Avrupa otomotiv pazarında daralma yüzde 27.3

Otomobil pazarı 2020 Ekim ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı ve toplam 1.129.223 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.215.163 adetti.

Otomobil pazarı 2020 Ocak-Ekim döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 27,3 azaldı ve toplam 9.696.928 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde

ise otomobil pazarı 13.332.560 adetti.

TÜRKİYE 6. SIRADA

2020 Ekim ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artış ve 465.031 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 29,3 ile Letonya, yüzde 29,1 ile Slovakya, yüzde 25,4 ile Estonya'da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 23,6 ile Norveç, yüzde 17,6 ile Romanya ve yüzde 12 ile İzlanda oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 43,5 ile Hırvatistan, yüzde 37,1 ile Portekiz, yüzde 36,8 ile İspanya'da görüldü. On aylık dönemde tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.