Avrupa ve dünya otomotiv sektöründe durum ne?

Çin’de başlayıp tüm dünyaya hızla yayılan Corona virüsünden otomotiv sektörü de çok ciddi bir biçimde etkilendi. Sektör önce Çin’deki üretim tesislerinde Corona virüsünün yayılmasıyla alakalı önlemler kapsamında kapatmalara gitti.

Çin’deki üretimin durduğu haberi yayıldıkça gergin olan ortamda üreticilerin ve markaların tedarik sorunuyla karşılaşacağına dair onlarca spekülasyonlar çıktı. Aslında bu duyumların çoğu da doğru şeylerdi. Çin bugün dünya otomotiv sektöründeki en büyük üretici konumunda… Bu konuşmaların ve duyumların arından İngiliz otomobil ve SUV üreticisi Jaguar Land Rover, Çin’den İngiltere’ye bavullarla yedek parça getirdiklerini açıkladı…

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AVRUPA’DA NEREDEYSE TÜM TESİSLER ÜRETİME ARA VERDİ!

Otomotiv endüstrisi için en önemli lokasyonlardan biri olan Avrupa’da ise Çin’deki vakaların artması ve işlerin karışmasının ardından çanlar çalmaya başladı.

İtalya Corona virüsünün etkilediği ilk ve en önemli ülke olarak vakalarla öne çıktı. Bundan dolayı ülkede bulunan dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden FCA ilk etapta Lombardiya bölgesinde yer alan tesislerinde üretime ara verdiğini ancak kısa bir süre içerisinde tekrar çalışmaya başlayacaklarını açıkladı. ,

Günümüze geldiğimizde ise İtalya'da Fiat Chrysler, 27 Mart tarihine kadar üretimini durdurma kararı aldı. Ayrıca Ferrari'de aynı tarihe kadar üretimini durdurduğunu açıkladı. Ülkenin bir diğer spor otomobil üreticisi Lamborghini ise 25 Mart tarihine kadar üretimini durdurduğunu açıklamıştı.

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Ayrıca FCA’nın Avrupa’nın diğer bölgeleri Sırbistan ve Polonya’daki tesislerinde de üretime ara verdiğini açıkladı.

Otomobil fren mekanizması üreticisi Brembo ise İtalya'daki dört fabrikasındaki üretimini durdurdu. Bir diğer yedek parça tedarikçisi Magnetti Marelli de üretime üç gün ara verdi.

MERCEDES BUGÜNE KADAR DAYANDI!

Mercedes ve Smart’ın çatı markası olan Daimler Avrupa’daki Mercedes-Benz üretimini iki haftalığına geçici olarak olarak Corona virüsü sebebiyle durdurma kararı aldı.

Markadan yapılan açıklamada üretimin durması bu hafta başlayacak. Otomobil, van ve ticari araç tesislerini kapsayan bu üretime ara verme durumu gelecek iki hafta boyunca sürecek. Ayrıca marka, küresel tedarik zincirinin şu anda tam olarak sağlanamadığını da belirtti.

Daimler, “Bu üretime ara verme durumuyla alakalı marka olarak iş gücümüzü korumaya ve enfeksiyon zincirlerini kesintiye uğratarak salgının yayılmasını kontrol etmeye yardımcı oluyoruz.” açıklaması da geldi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜRETİCİSİ DE AVRUPA’DAKİ TÜM ÜRETİMİNE ARA VERDİ!

Volkswagen Grubu CEO'su Herbert Diess, “Satışlardaki önemli bozulmalar, tesislerimizdeki parça teminiyle alakalı artan belirsizlik göz önünde bulundurulduğunda grup markaları tarafından işletilen fabrikalardaki üretimimizi yakın gelecekte askıya alacağız.” açıklamasını yaptı.

Grubun İspanya'daki, Setubal Portekiz'deki, Bratislava Slovakya'daki fabrikaları ve İtalya'daki Lamborghini ile Ducati tesislerinde üretime ara verilmiş durumda. Gelecek iki hafta için markanın Almanya ve Avrupa'da bulunan diğer tesislerinde de üretim geçici olarak duracak.

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Volkswagen Avrupa’nın yanında Amerika’da Chattanooga fabrikasında da üretimine bir günlüğüne ara verdi. Bu ara vermenin sebebi de Corona virüsü ve tesisin tamamen temizlendiği belirtiliyor.

Bu konuyla alakalı CEO Herbert Diess, “2020 yılı çok zor olacak. Corona virüsü salgınından dolayı nasıl olacağı bilinmeyen operasyonel ve finansal bir zorluğa gireceğiz. Aynı zamanda ciddi ekonomik etkileri de olacaktır!” açıklamasında da bulundu. Volkswagen’in Çin’deki üretimi normale döndü.

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FRANSA’DA DA ÜRETİM TAMAMEN DURDU!

Fransız otomotiv endüstrisi de Avrupa’nın en önemli markalarını bünyesinde barındırıyor. PSA; Peugeot, Citroen, DS, Opel gibi markaları çatısı altında barındırırken bir diğer Fransız dev Renault, Nissan ve Mitsubishi ile olan ittifakıyla dünyanın en büyükler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Fransa hükümetinin aldığı önemler kapsamında ülkedeki birçok şey durdu. Dev üreticiler olan PSA ve Renault’ta evlerinde yer alan üretim tesislerini geçici bir süreliğine durdurma kararı aldılar.

Renault öncelikle İspanya’da yer alan iki fabrikasında üretime ara verdiğini açıklamıştı. Bunun ardından marka Fransa’da bulunan 12 tesisinde üretime ara verdiğini açıkladı. Renault’un toplam 18 bin çalışanı bulunuyor. Renault Grubu Slovenya, Romanya, Türkiye ve Fas'ta da fabrikalara sahip.

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Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarını bünyesinde barından PSA Grubu ise Avrupa’daki tüm fabrikalarını 27 Mart'a kadar kapatma, üretimine ara verme kararı aldı.

İNGİLTERE’DE İNİSİYATİF MARKALARIN ELİNDE

Farklı ve kendine özgü bir mücadele tarzı deneyen İngiltere’de ise devlet tarafından alınan herhangi bir önlem yok. Bu yüzden de üreticilerin tesislerindeki çalışmalara ara vermeleri kendi inisiyatiflerinde. Ancak Nissan’dan gelen bir haber İngiltere’deki üretimle alakalı farklı adımların atıldığını belirtiyor.

Japon markanın, İngiltere’nin en büyük üretim tesisi olarak gösterilen fabrikasında tedarik zincirindeki kayıplardan dolayı üretime ara verilecek. Sunderland’da yer alan fabrika yıllık 1.3 milyon otomobil üretimine sahip ve 350 bine yakın iş istihdamı sağlıyor. Markadan gelen açıklamada, “Corona virüsü salgını yüzünden tedarik zincirimizde ve satış adetlerinde bozulmalar yaşıyoruz. Piyasadaki talebin ani düşüş yaşadığı zamanlarda salgın için daha fazla önlem almayı değerlendiriyoruz.” denildi.

BİR DİĞER JAPON DEV DE ÜRETİMİNİ DURDURDU!

Toyota Avrupa, Fransa’nın kuzeyinde yer alan Valenciennes’teki fabrikasında üretime bugünden itibaren ara veriyor. Toyota bu fabrikada Yaris modelinin üretimini gerçekleştiriyor. Markadan gelen açıklama tesisin “belirsiz bir süre” boyunca kapalı kalacağı yönünde. Valenciennes'teki fabrika markanın yeni bir B-SUV modelini de üretimine ev sahipliği yapacak.

Toyota bu tesise ek olarak Portekiz Ovar'da bulunan Caetano fabrikasındaki üretimi de iki hafta boyunca durdurduğunu belirtti. Ancak markanın Avrupa'daki diğer lokasyonlardaki tesislerinde, Çek Cumhuriyeti'nde ve İngiltere'de üretimi devam edecek.

VOLVO DA BELÇİKA’DAKİ ÜRETİMİNE ARA VERİYOR!

İsveçli markanın Avrupa’daki önemli tesislerinden biri olan Belçika Ghent’te üretime geçici olarak ara verileceği marka tarafından açıklandı. Tesis perşembe günü öğleden sonra üretime ara verecek ancak ne zaman tekrar üretime devam edecekleri henüz belli değil.

Volvo bu tesiste XC40 ve V60 modellerinin üretimini gerçekleştiriyor. Ayrıca marka son dönemde bu tesise yaptığı “pil hattı” yatırımıyla da adından söz ettirmişti. Markanın İsveç’in Torslanda, Skovde ve Olofstorm bölgelerinde üç tesisi bulunuyor.

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ÇEK MARKA DURUMA SEYİRCİ KALAMADI!

Volkswagen Grubu çatısı altında yer alan Skoda, Çek Cumhuriyeti’nde yer alan tesisinde üretimeiki hafta boyunca ara verdi. Marka bölgenin en büyük ihracat yapan firması olarak öne çıkıyor. Skoda, çalışanlarının maaşlarının yüzde 70’ini 29 Mart’a kadar, yüzde 75’ini de 5 Nisan’a kadar ödeyeceğini açıkladı.

Skoda’dan gelen açıklama tesisteki tedarik sorunu ve Corona virüsü salgını yüzünden üretime ara verilmesi yönünde oldu. Şimdilik fabrikanın iki ya da üç hafta boyunca kapalı kalacağı tahmininde bulunuldu.

HEM AVRUPA’DAKİ HEM DE TÜRKİYE’DEKİ ÜRETİMİNE ARA VERDİ

Dünya otomotiv devi Ford, dün yaptığı açıklamada Türkiye’deki üretimini tedarikte yaşanması olası sebeplerden ötürü 30 Mart – 5 Nisan aralığında durdurma kararı almıştı.

Ford Avrupa’dan gelen açıklamada Almanya’daki Köln ve Saarlouis, Romanya’daki Craiova tesislerinde üretime perşembe gününden itibaren ara verecek.

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AVRUPALI YEDEK PARÇA ÜRETİCİLERİNDE DE SIKINTI VAR!

Avrupa’nın en büyük otomotiv tedarikçileri arasında bulunan markalar da üretimlerine ara vermek zorunda kaldılar. Bu durumun ilk defa İtalya’da fabrikası bulunan fren mekanizması üreticisi Brembo ile başladı. Marka Corona virüsünden dolayı ciddi bir etkilenme yaşayan İtalya’daki tüm tesislerinde üretime ara verdi.

Brembo’yu lastik üreticisi Michelin ve Pirelli takip etti. Ancak Bosch, Continental, Valeo ve ZF markalarından salı günü gelen açıklama tesislerin operasyonlarına devam ettiği yönünde.

Her tedarikçinin yaptığı açıklama otomobil üreticilerinin siparişleri azaltmasıyla üretimlerinin durumundan etkileneceği yönünde. Yani düşen veya düşmesi ön görülen talepler ve devletin salgının yayılmasını engellemek için atacağı sert adımlar tedarikçilerin işini zora sokacak detaylar. Türkiye’de de olduğu gibi çoğu Avrupa merkezli yedek parça üreticisi gelen olarak satışlarını tüm dünyaya gerçekleştiriyor. Global pazarda yaşanılacak olan talep düşüşleri bu noktada dünyanın her yerinde yer alan üreticileri etkileyecektir.

Fransız plastik gövde üreticisi Plastic Omnium’dan yapılan açıklamada “Müşterilerimizden bazıları üretim bantlarını kapatarak üretime ara verecekler. Biz de bu noktada üretimimize ara vermek zorundayız” şeklinde oldu.

Dünyanın en önemli ve en ünlü otomobil parçası üreticilerinden biri olan ZF ise bazı müşterilerinin üretimlerini azalttığını ya da durdurduğunu onlara söylediklerini belirtiyor. ZF, “Amacımız müşterilerimize mümkün olduğunca uzun süre ve gereken miktarda parça tedariğinde bulunmak.” açıklamasını yaptı.

Avrupa otomotiv üretiminde yaşanılan bu durumun çözülmesi beklenilen kadar çabuk ve hızlı bir biçimde gerçekleşmeyeceğe benziyor. Her ne kadar Türkiye’deki üretimde bir aksaklık olmasa da belirli noktalarda yaşanılabilecek tedarik ve talep sorunları yüzünden üretimler yavaşlatılabilir. Corona virüsü salgınının ne kadar süre içerisinde kontrol alınacağı henüz belli değilken bahsedilen süreler minimum 1 ay olarak gösteriliyor.