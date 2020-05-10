Avrupa’da hayat normale dönünce araç tedariki zor olacak

• Yıl başında 2020 hedefi olarak 700 bin adet ve üstünü öngörmüştük. Sonuçta biz iyimser bir marka ve grubuz ama bu süreçte pandeminin dışında üzerimizde çok ciddi bir kur baskısı var. Eğer devletimiz gerekli tedbirleri almazsa, yıl sonunda ne yazık ki toplam pazar geçen yılın üstüne çıkamaz.

• Şu an otomobil almak için çok iyi bir dönem çünkü Avrupa'da hayat normale döndüğünde talep artacak ve bu da yeni araç tedarikinde sorun yaratacak.

• Hedefimiz liderlik değildi ama bu sonuç öz güvenimizi artırdı.

• Mayıs ayında ve yılın geri kalanında liderlik veya ilk 3 sırada olmak gibi bir hedefimiz yok, bizim hedefimiz bütçeyi tutturmak ve müşteri memnuniyetini artırmak.

• Yurt dışı yönetimi tüm araçları satacağımızı taahhüt ederek ikna ettik ve önemli tedarik başarısı gösterdik. Aslında riske girmiş olduk ama Avrupa'da 4-5 ülkeden ve o ülkelerin en ücra bölgelerinden farklı özelliklerde araç getirebildik.

• Yeni 208'i sürpriz yapıp eylülden bile önce getirebiliriz.