Avrupa’da nisan ayında daralma yüzde 76.3!

Nisan ayı Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da çoğu ülkede sokağa çıkma yasağının uygulandığı, üretimin durduğu ve ticari faaliyetlere tamamen ara verildiği bir dönemdi. Bu yüzden markaların satış adetleri nisan ayında direkt olarak en düşük adetlerle tamamlanmış oldu.

2020’NİN İLK 4 AYINDAKİ GERİLEME YÜZDE 38.5!

Avrupa Birliği Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA) nisan ayında ve yılın ilk 4 ayında AB’de gerçekleşen otomotiv satışları verilerini açıkladı. ACEA’nın verilerine göre yılın ilk dört ayında AB ülkeleri genelinde toplam satışları yüzde 38.5 gerilemiş durumda.

2020 yılının ilk 4 ayında yüzde 50’ye yakın ve üzerinde gerileyen pazarlar ise; İtalya yüzde 50.7, İspanya yüzde 48.9 ve Fransa yüzde 48. Almanya’da ise talep yılın ilk dört ayında yüzde 31 geriledi.

NİSAN AYINDAKİ GERİLEME YÜZDE 76.3!

Nisan ayında ise Avrupa’da otomobil satışları yüzde 76.3 gerileyerek 270 bin 682 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 1 milyon 143 bin 46 adet idi. Alman otomobil üreticilerinden Volkswagen’deki daralma yüzde 72.7, Daimler’de yüzde 78.8 ve BMW’de de yüzde 65.3’yi buldu. Renault ve PSA Grubu’unun satışları ise sırasıyla yüzde 79.5 ve yüzde 82.4 geriledi.

Avrupa Birliği’nde nisan ayındaki otomotiv satışlarında 27 ülkede çift haneli gerileme rakamları kayda geçti. En büyük gerileme ise yüzde 97.6 ile İtalya ve yüzde 96.5 ile İspanya’da oldu. Almanya’da talep yüzde 61.1 azalırken, Fransa’daki gerileme ise yüzde 88.8 olarak kayıtlara geçti.