Avrupa’da otomobil satışları gerilemeye devam ediyor

ACEA verilerine göre Temmuz ayında AB, İngiltere ve EFTA ülkelerinde yeni otomobil kayıtları yıllık bazda yüzde 3.7 düşüşle 1 milyon 281 bin 740 araca düştü.

Kıbrıs hariç tüm bölgeler bir önceki yıla göre zarar kaydetti. Ağustos ayında ise satışlar yüzde 17.6 düşüşle 884 bin 394 oldu. İtalya pazarında keskin bir düşüş yaşanırken, Almanya ve Fransa’daki satışlar da geriledi. Bu istatistikler haziran ayında yüzde 24.1 ve mayıs ayında yüzde 56.8’lik gerilemeleri işaret ediyordu.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen grubu ağustos ayında yüzde 24.2 geriledi, Renault ve PSA grupları ise sırasıylal yüzde 22.8 ve yüzde 19 düşüş yaşadığını açıkladı. Lüks otomobil üreticisi BMW’nin satışlarında ise yüzde 6.3’lük bir artış oldu. Daimler’in ise satıları yüzde 17.4 geriledi.

Yılın ilk 8 ayında corona virüsü salgını sebebiyle otomobil üreticileri Avrupa’daki showroomlarını kapatmak zorunda kaldığı için satışlar yaklaşık olarak 3’te bir oranda geriledi. (Reuters)