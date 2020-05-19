Avrupa’da otomobil satışları %78 düştü

Ama pazar bizde 2019'da da dip yaptığı için bizde ki daralma daha düşük görünüyor. 2020 ise Türkiye için toparlanma dönemi olacaktı. Bu nedenle belki de karşılaştırma için 2018 ilk 4 ay yada 2017 yılının rakamlarına bakmakta fayda var. Buna göre nisanda pazar 2018'e göre yüzde 60, 2017'e göre yüzde 62 geriledi.

Nisan ayında marka bazında ise en büyük kaybı sırasıyla Fiat, Peugeot ve Opel yaşarken, grup olarak da Jaguar Land Rover (JLR), Honda ve Fiat Chrsysler'de (FCA) önemli gerileme söz konusu. Avrupa'da nisan ve Ocak-Nisan döneminde pazar payını arttırmayı başaranlar ise BMW, Mercedes, Audi ve Skoda olmuş.