Avrupa’da otomobil satışları yüzde 21 arttı!

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılında geçen yıla göre en fazla düşüş sırasıyla %34,8 ile İzlanda, %6,8 ile İrlanda ve %5,2 ile Finlandiya'da görüldü. 2019 yılında 2018 yılına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %43,2, Romanya %23,4 ve Macaristan %15,6 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 yılı Aralık ayında 2018 yılının aynı ayına göre %21,4 arttı ve toplam 1.261.742 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1.039.272 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş %9,7 ile Norveç'te görüldü. 2019 yılı Aralık ayında, 2018 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hollanda %113,9, İsveç %109,3 ve Hırvatistan %72,9 oranlarıyla yer aldı.

2019 Aralık ayı sonunda Türkiye, %20,37 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9. oldu.