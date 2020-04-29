Avrupa’da otomotiv fabrikasında açıklanan ilk ölüm

Ford CEO’su Jim Hackett tarafından ilk çeyrek gelir sonuçları açıklandığı sırada belirtilen ölüm, “Ford virüsün yıkımından etkilenmedi. ABD ve İngiltere’deki 11 meslektaşımızı bu salgına uğrattık” şeklinde açıklandı. Marka ölümün gerçekleştiği fabrika ve detaylar hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Automotive News haberine göre bu durum Avrupa otomotiv sektöründe açıklanan ilk corona virüsü kaynaklı ölüm olarak kayıtlara geçiyor. Ford, Dagenham’daki fabrikasını 23 Mart tarihinde corona virüsünün yayılmasını engellemek için geçici süreyle kapamıştı.

Marka, Avrupa’daki tesislerinin büyük bir çoğunluğunu 4 Mayıs tarihinde tekrar faaliyete geçireceğini ancak Dagenham ve Galler’deki Bridgend motor fabrikalarının bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağını da açıkladı.

Ford, Avrupa’da ilk Covid-19 testi pozitif olan çalışanının varlığını mart ayının ilk günlerinde açıklamıştı. Ayrıca marka bu durumla birlikte testi pozitif çıkan çalışanının bulunduğu departmandaki 30 çalışanını 4000 işçinin bulunduğu tesisten evine gönderip karantina süreci başlatmıştı.