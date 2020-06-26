Avrupa’da pazarın normale dönmesi için 2 yıl sürecek

Dahlheim, Çin otomotiv pazarının çabuk bir şekilde toparlandığına işaret etti ve ABD otomotiv pazarının da Avrupa gibi biraz zor olacağını söyledi. Dahlheim, “Amerika ile Avrupa muhtemelen aynı tablo olacaktır. Ancak bu durumu tahmin etmek biraz zor…” dedi.

Alman üretici pazarın V şeklinde bir geri dönüş yapacağını ve bu şekli 2022 yılının başlarına doğru tamamlayacağını bekliyor. Dahlheim, “Bu beklentide sorumuz V’nin ne kadar dik olduğu” dedi.

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Volkswagen yöneticisi Amerika’da toparlanmanın neden tahmin edilmesinden zor olduğunu açıklamasa da corona virüsünün 2. dalgasının gelmesiyle pazardaki hafif hareketliliği yavaşlatacağını iddia ettiler.

Cox Automotive ekonomisti Jonathan Smoke, “Bir başka salgın dalgasından etkilenmek için birçok tehdit var” dedi. Dahlheim’in iyimserliğini markanın en büyük pazarı olan Çin’de işlerin düzelmesi olarak yorumlandı.

Güney Amerika pazarı için geri dönüş olarak 2023 yılı sonu gösteriliyor. Bu durum ekonomik toparlanmanın ilerleyen ulusal borçtaki artıştan etkileneceği anlamına geliyor.