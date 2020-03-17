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Avrupa’da tüm fabrikaları kapanırken, Türkiye’de üretimi ilk durduran Ford oluyor

Koronavirüs nedeniyle Volkswagen, PSA Grubu, Renault ve Fiat Chrysler (FCA) Avrupa'daki fabrikalarını hızla kapatırken, şu an Türkiye'de üretim kısmi olarak devam ediyor. Sektör yetkilileri 1-2 hafta içinde Türkiye’deki fabrikalarda üretimin duracağını belirtirken, bu doğrultuda ilk açıklama Ford Otosan’dan geldi. Ford Otosan’dan dün KAP’a yapılan açıklamada, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Gölcük fabrikasında üretimi ara verileceği bildirildi.

Emre ÖZPEYNİRCİ
14:10 -
Haberler Otomotiv
Avrupa’da tüm fabrikaları kapanırken, Türkiye’de üretimi ilk durduran Ford oluyor

YURTDIŞINDAKİ KESİNTİLER

Şirketten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takvimimizde değişiklik yapılması gereksinimi doğmuştur. Bu kapsamda 30.03.2020 – 04.04.2020 tarihleri arasında Kocaeli Gölcük Fabrikamızda üretime ara verilecektir.”

FABRİKALARDAKİ SON DURUM

Yetkililer bu sürenin uzayabileceğini belirtirken, Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ise şu an için İzmit fabrikalarında yeni i10 üretiminin yapıldığını ancak yeni i20 üretimine, G.Kore’den uzman teknik personel gelemediği için başlanamadığını söyledi. Kibar, karantina sürecine de bağlı bu sorunu çözmeye çalıştıklarını belirtiyor. Diğer taraftan Türkiye'deki fabrikaların durumları hakkında yapılan açıklamalarda şunlar belirtiliyor:
* Oyak Renault, en az 2 hafta üretime böyle devam ediyor.
* Tofaş Egea dışında üretimi azalttı.
* Toyota'nın gelecek 2-3 hafta içinde üretimi durdurabilir.

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