Avrupa’daki emisyon değerleri son 6 yılın en yüksek seviyesinde!

2019 yılındaki CO2 emisyon salımı değerleri Avrupa otomotiv pazarı da bundan tam 5 yıl öncesine yani 2014 yılındaki değerlere yaklaştı. Avrupa’da 2014 yılında km başına 123.3 gr CO2 salımı gerçekleşirken 2019’da bu rakam 121.8 g/km olarak ölçüldü.

Jato Dynamics yayınladığı verilerle ilgili açıklamalarda bulunarak durumun markalar tarafından elde kalan dizel motorlu araçların satışlarının devam etmesinden dolayı bu noktada olduğunu açıkladı. Dizel motorlu araçlara ek olarak SUV satışlarının artması ve bu otomobillerin CO2 salımının da ortalamaya yukarı yönlü katkısının bulunduğu belirtildi.

2018 yılına baktığınızda ise 2019’un ortalaması 1.3 g/km artmış durumda ama en dikkat çeken oran 2017 ve 2018 yılları aralığında. Elektrikli ve hibrit motorlu otomobillerin satışlarının artması bu ortalamayı aşağıya çekerken, dizel motorlu araçların satışı da yukarıya itmeye devam ediyor. Hibrit ve elektrikli otomobillerin CO2 salımı 63.2 g/km oranıyla içten yanmalı motorlu araçlara göre neredeyse yarı yarıya daha az. Ancak bu ortalamanın istenilen oranda azalmamasının en büyük sebebi EV yani elektrikli otomobillerin satışlarının düşük olması. Avrupa’da 2019 yılında sadece yüzde 6’lık oranda elektrikli otomobilin trafiğe kaydı yaptırılmış.

Avrupa’daki ülkelerin CO2 emisyon ortalamalarına bakıldığında ise Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya’da ortalamalar yükselmiş. Almanya’daki artış bir önceki yıla göre 0.8 g/km iken İtalya’da bu rakam 3.0 g/km olmuş durumda. Fransa’da ise durumlar tam istenildiği gibi. 2018 yılında 112.0 g/km olan ortalama 2019 yılında da 111.1 g/km olarak ölçülmüş.

Fransa otomobil pazarının yüzde 2’si sadece tam elektrikli otomobillerden oluşuyor ve bu da Avrupa’nın en büyük 5 otomotiv pazarındaki en yüksek oran. Fransa bu sayede içten yanmalı motorlu otomobiller yerine elektrik motorlu otomobillerin kullanılmasının CO2 salımına nasıl etki ettiğini doğru bir biçimde ölçebiliyor. Fransız markaların ürettiği şehir içi elektrik motorlu otomobiller de bu işi hızlandırıyor. Örneğin Renault Zoe, Peugeot e-208 gibi.

İsveç ve Hollanda’daki rekor düşüş ise tabloda hemen göze çarpıyor. Hollanda’daki ortalama 5.9 g/km iken İsveç’te 3.6 g/km olarak ölçüldü. Norveç ve Portekiz ise listede ortalamasını en çok düşüren ülkeler arasında. Portekiz -22.2, Norveç -12 g/km CO2 salımı ortalamasını azaltmış.

Avrupa’da işte bu yüzden tüm markalar panikle sıfır emisyona sahip elektrikli otomobil üretmek için savaşıyor. Aksi takdirde emisyon ortalamasını 2021’de 95 gr/km’ye indiremeyenler büyük cezalar ödemek zorunda. Bu ceza da araç başına her fazla grama 95 Euro olarak ödenecek.

Markalara ise bu durumda çok büyük işler düşüyor. Özellikle gelecek yıl 95 gr/ km’ye gerilemesi gereken CO2 salımı ortalamaları eğer bu rakamlar yakalanmazsa araç başına her fazla grama 95 Euro olacak!

Çevreci olma konusunda birbiriyle yarışan markalara bakınca en çevreci olarak tüm ürün gamını hibrit motorlu olarak değiştiren Toyota listenin başında geliyor. Japon marka 2018 yılında 99.8 olan g/km CO2 salımını 2019’da 97.5 g/km’ye düşürmeyi başarmış. Hemen arasından ise Fransız otomotiv üreticisi PSA Grubu üyesi Citroen geliyor. Citroen ise -1.7 g/km CO2 azaltarak 106.4 gr/km CO2 oranında hayatına devam ediyor. Bir diğer Fransız marka Peugeot ise 108.2 gr/km CO2 salımıyla 3. sırada yer alıyor.