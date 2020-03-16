Avrupa’daki otomotiv üretimi neredeyse durdu!

FCA, Fiat ve Maserati markalarının üretiminin gerçekleştiği Melfi, Pmigliano, Cassino, Mirafiori, Grugliasco ve Modena’daki çalışmalarını durduracağını açıkladı. Grup Sırbistan’da Kragujevac ve Polonya’daki Tychy tesislerini de kapatacağını belirtti.

İLGİLİ HABER Avrupa otomotiv endüstrisine 'Corona' darbesi...

FCA’dan yapılan açıklama, “Üretimin geçici olarak durdurulması, arz optimizasyonunu sağlayarak talepte oluşabilecek kesintiye güçlü bir yanıt vermemizi sağlayacak.” şeklinde oldu. Grup, üretimi dondurmanın piyasa koşulları izin verdiği anda derhal faaliyete devam edilmesine yardımcı olacağı da belirtildi.

FCA’yı İtalya’da üretim tesisi olan Ferrari’de takip ediyor. Marka 27 Mart tarihine kadar üretimini askıya aldı. İtalya, Avrupa’daki salgından en çok etkilenen ülke olarak gösteriliyor.

İLGİLİ HABER İtalya'daki salgın Ferrari'yi de vurdu!

İSPANYA’DA DA ÜRETİMLERE ARA VERİLDİ!

Avrupa’nın güney ülkelerinden olan İspanya birçok otomotiv üreticisinin tesisine ev sahipliği yapıyor. Ülkede son günlerde artan vakalardan dolayı bazı markalar tesislerindeki çalışmayı durdurma kararı aldı.

Corona virüsünden en çok etkilenen marka ise Seat oldu. İspanyol markanın Barselona yakınlarında yer alan Martorell fabirkasında 7000 çalışan bulunuyor ve tesisteki hareket durdu. Seat’ın sendika lideri Matias Carnero Reuters’a yaptığı açıklamada fabrikanın kapalı kalma süresinin 6 hafta olabileceğini belirtti.

Seat’tan ayrı olarak Nissan’ın da Barselona yakınlarında 2 fabrikası bulunuyor. Bu tesislerdeki üretim geçen hafta cuma günü durduruldu. Corona virüsünden Japon markanın jant tedarikçisi de durumdan etkilenmiş. Nissan’ın bu tesislerinde 3000 çalışan bulunuyor.

İspanya’da bir diğer fabrikası olan üretici ise Renault. Fransız marka önümüzdeki 2 gün boyunca parça tedariği eksikliğinden dolayı üretimini durdurma kararı aldı. Perşembe günü markadan yapılan açıklamada, “Bizim bir problemimiz yok ve şu anda 2 gün boyunca üretimi pazartesiye kadar Palencia ve Valladolid’de durdurmak zorundayız” denildi. Bu tesislerde 6000 çalışan bulunuyor.

İspanya’da fabrikası olan bir diğer otomotiv devi Ford ise, Reuters’ın haberine göre Valencia fabrikasındaki üretimini bir hafta boyunca durduracağını belirtti. Markadan gelen açıklamada, “Son 24 saatte Valencia fabrikasında Covic-19 testi pozitif olan 3 vaka bulunuyor.”

Ford’un ABD dışındaki en büyük tesislerinden biri olan Valencia’da 7 binden fazla çalışan bulunuyor. Marka burada Mondeo ve Galaxy modelleri de dahil olmak üzere 400 binden fazla yıllık araç üretiyor.

İLGİLİ HABER Spor otomobil üreticisi 25 Mart'a kadar...

VOLKSWAGEN’DEN SLOVAKYA VE AMERİKA ADIMI

Alman dev Slovakya’da ve Amerika’da yer alan tesislerinde üretime Corona virüsünden kaynaklı olarak ara verdiğini açıkladı. Bratislava’da bulunan tesiste grup Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda ve Seat modellerini üretirken Bentley ürünleri içinde bazı parçalar üretiyor.

Markanın Slovakya Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Grunberg’ten gelen açıklamada, “Salgının yarattığı gerilimin hafta sonu duracağını düşündük ancak bu olmadı.” dedi. Slovakya’da vaka artışı yüzde 17’lik artışla 61’e çıktı ve henüz hayatını kaybeden olmadı.