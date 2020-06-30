Avrupa’daki rüzgarın yönü Türkiye’nin rotasını da belirleyecek

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), satış sonrası sektörünün çatı kuruluşu olan ve 22 ülkeden 25 derneği temsil eden FIGIEFA'nın (International Federation of Automotive Aftermarket Distributors) yeni anketinin sonuçlarını açıkladı. İnternet üzerinden yapılan açık ankette, salgınının şirket faaliyetlerine ve iş gücüne yönelik etkileri gözler önüne serildi. Katılımcıların yüzde 80'ini KOBİ'ler oluştururken, 5 binden fazla çalışan sayısına sahip 5 adet şirket de söz konusu araştırmada yer aldı.

Faaliyetler devam etti, lokasyonlar kapalı kaldı!

Ankete göre; katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ının salgın sürecinde kısıtlama olmaksızın ticari faaliyetlerini sürdürdüğü, yüzde 40'ının işlerine kısmen devam ettiği, yüzde 1'inin de tamamen kapatılmaya zorlandığı belirlendi. Profesyonel müşterilerle çalışan şirketlerin yaklaşık yüzde 80'inin de ticari yerleşkelerinin açık kaldığı, doğrudan tüketiciye satış yapan yaklaşık yüzde 45'lik kesimin yerleşkelerinin ise sosyal izolasyon ve alışveriş kısıtlamalarından dolayı kapandığı ortaya çıktı.

Satışlar önemli oranda azaldı!

Satış noktasında yılın ilk çeyreği için herhangi bir kayıp olmadığını bildiren şirketlerin oranı yüzde 13 iken, Mart ortası itibarıyla bu oran yüzde 3'e indi. Aynı şekilde, şirketlerin yarısından fazlası, ilk çeyrekte üçte birden daha az kayıp yaşadığını belirti. Katılımcıların yarısından fazlası, Mart ortası itibarıyla kayıplarının yüzde 50'nin üzerine çıktığını aktardı. Şirketlerin yüzde 30'a yakını ise satışlarında üçte ikiden fazla düşüş yaşadığını açıkladı.

En büyük problem: Nakit akışı

Ayrıca “kamu yetkililerinin hangi konuları ele almaları gerektiği sorusuna” katılımcıların yüzde 84'ü “likidite problemi” yanıtını verdi. Geleceğe yönelik net bir tablo çizilememesi ile tüketim talebinin düşmesinin, KOBİ'ler başta olmak üzere şirketlerde negatif bakış açılarına yol açtığı görüldü. Katılımcıların önemli bulduğu diğer konuları ise; vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinde indirim ya da erteleme, kredi ve borçlarda faiz indirimi ya da sıfır faiz uygulaması, ödemelerin ertelenmesi, doğrudan teşvik ve kısmi işsizlik oluşturdu.

“Aynı ankete 1 ay farkla bile farklı cevaplar verilebiliyor”

Anket ile ilgili açıklamalarda bulunan FIGIEFA Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Aslan, sürecin Avrupa satış sonrası pazarında daha az zararla atlatılabilmesi adına, Avrupa Parlamentosu ve ilgili alt çalışma gruplarıyla çalıştıklarını açıkladı. “Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla ilgili anketleri incelediğimizde, aynı çalışmaya 1 ay farkla bile farklı cevaplar verilebildiğini görebiliyoruz” diyen Aslan, “Bu da durumun ne kadar değişken ve dinamik olduğunu gösteriyor. Avrupa satış sonrası pazarlarında esecek rüzgarın yönü, Türkiye satış sonrası olarak bizlerin de rotasını belirleyecek. Avrupa ve Türkiye otomotiv satış sonrası pazarlarının ana sorunlarının örtüştüğünü, ülkeler bazında küçük farklılıklar oluştuğunu ancak işin özünde problemin üç ana kaynakta toplandığını görüyoruz. Bunları; hayatı idame ettirmek için gıda akışı ve sağlık önemleri, işi idame ettirmek için ürün ve nakit akışı ve yeni normalde çalışma şekillerindeki değişiklikler olarak sıralayabiliriz” ifadelerini kullandı.