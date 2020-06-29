Avrupa’nın başkanları

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv sektörü yaşanan dalgalanmalarla birlikte son yıllarda hem iç pazarda hem de üretim ve ihracatta bir çok gelgit yaşarken, bu tecrübe Türk yöneticileri Avrupa'nın zirvesine taşıyor. Bugüne kadar sahip olduğu insan kaynağı kalitesini dünyaya ispatlayan Türk otomotiv sektörü uzun yıllardır, tasarımdan, pazarlamaya, iletişimden, satın almaya, servisten, ürün geliştirmeye kadar otomotivin her alanında görev yapan yöneticileri yurtdışına transfer ediyor. Bu yöneticiler, aynı zamanda yurtdışında Türkiye otomotiv sektörünün büyükelçileri olarak da çalışıyor. Son 2-3 yıla kadar Türk yönetici transferleri daha alt pozisyonlarda yaşanırken, artık en tepede gerçekleşmeye başladı.

DEVLER ARASI TRANSFER

Bunun en yakın örneği geçen hafta yaşandı. 15 yıl dünyanın en büyük lastik markası Japon Bridgestone'da uluslararası birçok pozisyonda görev alan Hakan Bayman, Amerikan lastik devi Goodyear'a Avrupa Başkanı olarak transfer edildi. Son olarak Bridgestone'da Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Başkan Yardımcısı olarak çalışan Bayman, 1 Temmuz'dan itibaren Goodyear'ın binek lastiklerden (tüketici) sorumlu Avrupa Başkanı olarak görev yapacak.

HİNDİSTAN'DAN LONDRA'YA

Yine Hakan Bayman gibi kısa bir süre önce dünya madeni yağ devi Castrol, Avrupa'nın başına 4 yıl Hindistan Genel Müdürü olarak görev yapan Ömer Dormen'i getirdi. 1 Ocak'tan itibaren Londra merkezde Castrol'ün Avrupa'dan sorumlu Dünya Başkan Yardımcısı olan Ömer Dormen, şu an dünyayı Türkiye'de temsil eden en önemli yöneticilerin başında geliyor.

SATIŞ SONRASI ONA BAĞLI

Son dönemde yine önemli bir pozisyona atanan Türk yönetici ise Sabri Sözen. Volvo Car Türkiye'nin 3 yıl önce ilk Türk Genel Müdürü olan Sözen, kısa bir süre önce İsveç'e transfer olarak Volvo Cars Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Başkan Yardımcısı oldu. Sözen, İsveçli markanın bu önemli bölgede tüm satış sonrası hizmetlerinden sorumlu olarak görev yapıyor.

8 MİLYAR EURO'YU YÖNETİYOR

Dünyanın en büyük 3'üncü otomotiv şirketi Renault Grubu'nun (Renault-Nissan-Mitsubishi) Satış Sonrası Global İş Birimi Başkanı da bir Türk. Aynı zamanda dev grubun satış sonrasından sorumlu Başkan Yardımcısı ve yönetim komitesinde de yer alan Hakan Doğu, global anlamda otomotiv sektöründe en yüksek mertebeye ulaşan Türk yöneticilerden biri durumunda. Hakan Doğu, şu anda Renault Grubu'nda yaklaşık 7-8 milyar Euro'luk hacme sahip bir bölümü yönetiyor da diyebiliriz.

DAHA BİRÇOK TÜRK VAR

Kuşkusuz haberde sıraladığım isimler dışında Nissan Hindistan Başkanı Sinan Özkök gibi yurtdışında birçok Türk yöneticimiz daha var. Ama bu hafta özellikle Avrupa'da zirveye çıkanları sıraladım. Bir başka haberde atladıklarım da varsa hepsine tek tek yer vermek isterim.