Aytemiz’den Ssangyong kullanıcılarına avantajlı yakıt

Aytemiz, Şahsuvaroğlu otomotiv ile yeni bir iş birliği anlaşması yaptı. SsangYong markasının Türkiye distribütörü Şahsuvaroğlu ile yapılan bu anlaşma kapsamında

SsangYong araç satın alanlar ya da hali hazırda sahip olan kullanıcılar Aytemiz Kartlarıyla anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından avantajlı yakıt alımı yapabilecek. SsangYong araç sahipleri, SsangYong'un tüm satış ve servis noktalarından Aytemiz Kartlarını temin edebilecekler.

Avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen SsangYong araç sahipleri, ONAY yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra Aytemiz Kartları üzerinde yer alan 16 haneli kart numarasını, AD ve SOYAD'larını aralarında birer boşluk bırakıp kısa mesaj olarak göndererek kartlarını aktif hale getirmeleri yeterli olacak.