Bakan Varank’tan yerli otomobil açıklaması: 10 ülke irtibata geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de gazetecilerle görüştü.

“10 ÜLKE İRTİBATA GEÇTİ”

Yerli otomobil konusunda Varank, şunları söyledi:

* Türkiye’ye ait yüzde 100 elektrikli, bağlantılı, yüzde 100 otomobil etrafındaki teknolojileri de geliştirecek şekilde bir yola çıkmış olduk.

* Şu anda Gemlik’te kendilerine vermiş olduğumuz araziyle ilgili çalışmalarını yapıyorlar.

* 2022’nin sonunda piyasada Türkiye’nin otomobilini görmüş olacağız.

* Buna sadece otomobil projesi olarak bakmıyoruz. Firma biraz daha marka lansmanını beklemek istiyor. Bize de onlarca, binlerce talep var.

* Arabada çalışmak isteyenler, bayisi olmak isteyenler, şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler.

* Körfez ülkelerinden, Orta Asya ve Almanya’dan bu araca bayilik yapmak isteyenler var. İHA