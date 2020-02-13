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Bakan Varank’tan yerli otomobil açıklaması: 10 ülke irtibata geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil konusunda yaptığı açıklamada en az 10 ülkenin bayilikle ilgili irtibata geçtiğini belirtti. Varank, "2022'nin sonunda piyasada Türkiye'nin otomobilini görmüş olacağız" dedi.

18:28 -
Haberler Otomotiv
Bakan Varank’tan yerli otomobil açıklaması: 10 ülke irtibata geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de gazetecilerle görüştü.

“10 ÜLKE İRTİBATA GEÇTİ”

Yerli otomobil konusunda Varank, şunları söyledi:

* Türkiye’ye ait yüzde 100 elektrikli, bağlantılı, yüzde 100 otomobil etrafındaki teknolojileri de geliştirecek şekilde bir yola çıkmış olduk.

* Şu anda Gemlik’te kendilerine vermiş olduğumuz araziyle ilgili çalışmalarını yapıyorlar.

* 2022’nin sonunda piyasada Türkiye’nin otomobilini görmüş olacağız.

* Buna sadece otomobil projesi olarak bakmıyoruz. Firma biraz daha marka lansmanını beklemek istiyor. Bize de onlarca, binlerce talep var.

* Arabada çalışmak isteyenler, bayisi olmak isteyenler, şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler.

* Körfez ülkelerinden, Orta Asya ve Almanya’dan bu araca bayilik yapmak isteyenler var. İHA

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Son güncelleme: 18:43 13.02.2020
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