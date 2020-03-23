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Batarya üretimine de ara verdiler!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile Panasonic'in ortak olarak kurduğu Nevada'daki üretim tesisine Corona virüsü sebebiyle üretime geçici olarak ara verildi.

11:41 -
Haberler Otomotiv
Batarya üretimine de ara verdiler!

Cumartesi günü Panasonic tarafından yapılan açıklamada Tesla ile birlikte batarya üretimi gerçekleştirdikleri tesisteki operasyona geçici olarak ara verdiklerini belirtti. Japon firmanın Nevada’daki bu tesisi, Tesla’nın otomobillerinde kullanılan pilleri üretiyor.

Reuters’ın haberine göre Panasonic sözcüsü konuyla alakalı yorum yapmadı. Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla perşembe günü, Nevada’daki fabrikanın üretime devam edeceğini ama 24 Mart’tan itibaren San Fransisco’daki tesisin üretimi duracağını açıklamıştı.

Panasonic tesisin kapalı olacağı süre içerisinde çalışanlarının haklarını vereceğini açıklamıştı. Fabrikada üretimin durmasından dolayı Panasonic, tesiste ciddi bir temizlik yapacak. Bu fabrikada 3500 çalışan bulunuyor.

Corona Cumartesi otomobil Perşembe
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