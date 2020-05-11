Batı Avrupa’da otomobil satışları yüzde 80 düştü!

Sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte kapalı olan otomobil satıcıları bölgesel satışın 2.8 milyon gerilemesine sebep oldu. Buna ek olarak mart ayında otomobil satışları eşi benzeri görülmemiş şekilde yüzde 52.9 gerilemişti.

LMC notları arasında Covid-19 salgınına bağlı olarak tüm Avrupa’yı etkisi altına alan sokağa çıkma yasakları durumu karşı konulmaz bir hâle getirdi. Fabrikaların tüm Avrupa genelinde üretime ara vermesi ve satıcıların kapalı olması da ekstra örnek olarak gösterilebilir.

Fransa’da yzde 88.8 oranında gerileyen yeni otomobil kayıtları, Almanya’da yüzde 61.1 olarak gerçekleşti. İspanya’ad ise sadece 4000 adedin biraz üzerinde otomobil kaydı yapılırken, İngiltere’de de durum çok farklı değildi.

LMC’nin yaptığı açıklamada ise satış oranlarının bu yıl pek iyi olmayacağını belirtti. 2020 yılında pazardaki durum yüzde 26.5 geriye gidecek şekilde tahmin ediliyor. LMC analisti Jonathon Poskitt ise, “Zor bir ay oldu ve zor bir yıl da olacak. Ülkeler yüksek işsizlik adetleriyle ve genişleyen sorunlarla uğraşmak zorunda kalacaklar.