Bayiler 1 Nisan’dan itibaren 10 gün kapanmalı

Türkiye'de 70 binden fazla kişinin çalıştığı 1000'in üzerinde yetkili satıcıyı temsil eden Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yaşanan virüs salgını nedeniyle önümüzdeki birkaç ay içinde iç pazarda sıkıntı yaşamanın kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Ocak-Şubat aylarında çıkışa geçen ve yüzde 90'ın üzerinde büyüyen otomotiv pazarı, daha önceden verilen siparişlerle mart ayına da iyi başlamıştı. İlk 15 günde henüz salgının yayılması hızlanmadan yoğun talep devam etti. Ancak salgının etkilerinin artması ve insanların eve kapanmasıyla birlikte 3. haftadan itibaren satışlar yavaşladı, geçtiğimiz hafta ise tamamen durdu. Martta her şeye rağmen pazarın 45-50 bin adetler civarında olacağını düşünüyorum ki bu yine de iyi. Ama nisan ayında hem Avrupa'da hem de Türkiye'de üretimler durduğu için araç olmayacak. Bu yüzden satışlarda büyük daralma kaçınılmaz” dedi.

GÖNLÜNDEN GEÇENİ SÖYLEDİ

“Şu anda birçok bayi ve serviste çalışan sayısı ikiye bölünse de faaliyetler devam ediyor” diye konuşan Şahsuvaroğlu, gönlünden geçeni şöyle anlattı: “1 Nisan’dan itibaren araç gelmeyeceği için ne araç satılacak, ne vergi ödenecek, ne başka bir şey yapılabilecek. Bu yüzden tüm bayiler 10 gün kapatıp, tüm çalışanlarını eve gönderebilir. Tabiî ki servislerde randevulu sistem devam eder ama en azından bayi çalışanları ve aileleri 10 gün riske girmeden evinde oturur. Bu tabi benim gönlümden geçen.”