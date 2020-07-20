Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat!

Kurban Bayramı tatilinin sıcak yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte, değişen yol koşullarına hazırlıklı olunması için sürücülerin araç bakımlarını tamamlamaları gerekiyor. Mevsimin değişmesiyle birlikte ısınan hava, araçların yol koşullarına uygun şekilde hazırlanmasını zorunlu kılıyor.

YAZ LASTİKLERİNE GEÇİN!

Zorunlu kış lastiği yönetmeliğinin bitişi pandemi dönemine denk geldiği için çoğu kullanıcı lastiklerini değiştirmek istemiyor hatta bu eylemden çekiniyorlar. Ancak seyahat edeceğiniz aracınızın özellikle uzun yolda kış lastikleri üzerinde gitmesi yere tutunma kabiliyetini azaltacaktır. Ayrıca kış lastiğinin çabuk ısınan hamuru yüzünden uzun süre sıcak asfalt üzerinde hareket etmesi lastiklere ciddi zarar verirken, güvenliğinizi de tehlikeye atacaktır.

Tatile çıkmadan önce lastiklerinizi kesinlikle değiştirin.

LASTİK HAVA BASINÇLARINI DOĞRU AYARLAYIN!

Güneş ışığına uzun süre maruz kalmış lastikler ısınır ve lastiğin içerisindeki hava basıncı yükselir. Araçların rot-balans yani ön düzen ayarlarının yapılmasının yanı sıra amortisörleri, amortisör takozları ve diğer süspansiyon sistemlerinin kontrol edilmesi yaz bakımı için gerekli.

Gitmek kadar durmakta çok önemli. Bu yüzden yola çıkmadan önce servisinize aracınızın frenlerini ve fren sıvılarını kontrol ettirin.

Eskimiş, aşınmış, yaralanmış ve çatlaklar oluşmuş ise vantilatör kayışı ve triger kayışının yenisi ile değiştirilmesi gerekir.

ARAÇLARIN HİJYENİK OLMASINA ÖZEN GÖSTERİN

Pandemi sonrasında girilen normalleşme döneminde, araçlardaki hijyen ve dezenfekte kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekiyor. Kullanım öncesi ve sonrasında araç içinin detaylı bir şekilde temizlenmesi gerekiyor.

Özellikle;

Araç kapı kolları, vites kolu, döşemeler, araba anahtarı ve direksiyon gibi sık temas edilen yerler temiz bir bez ve dezenfektanla düzenli olarak temizlenmeli.

Polen ve hava filtreleri kontrol edilmeli.

Güvenli bir yolculuk için yola çıkmadan önce sağlıklı ve derin bir uyku alınmalı

racın yakıt düzeyi kontrol edilmeli ve tüketilecek yakıt miktarı hesaplanmalı.

Torpido, araç ekranı ve multimedya sistemleri gibi kısımların gün içinde temizlik sıklığı artırılmalı.

Araç temizliği ve el hijyeni için kullanılan kolonya ve dezenfektan gibi ürünlerin ısınan havalarla birlikte araç içinde bırakılmamasına dikkat edilmeli.