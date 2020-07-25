Bayramın yaklaşmasıyla birlikte talep de arttı!

Corona virüsü (Covid-19) salgınının ulaşımda mobilite ihtiyaçlarını değiştirmesiyle, insanlar toplu taşıma çözümleri yerine sosyal mesafeyi koruyabilecekleri alternatiflere yöneliyor. Söz konusu alternatiflerin en yaygınlarından birisi ise bireysel araç kiralama yoluyla seyahat etmek.

Enterprise, corona virüsü (Covid-19) salgınıyla birlikte artan mobilite talebi doğrultusunda devreye aldığı şehir içi ofisi yatırımlarını Türkiye genelinde sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda Bodrum ve Antalya'daki yeni şehir ofislerinin açılışını gerçekleştiren Enterprise, son olarak İstanbul'da bulunan Astoria AVM'de bir şehir içi ofisi daha açtı. Böylece pandeminin başından bu yana 3'üncü ofis yatırımını yapan Enterprise, yıl sonuna kadar şehir ofislerinin sayısını 40'a çıkarmayı hedefliyor.

BAYRAM DÖNEMİ İLE BİRLİKTE KİRALAMA TALEBİ YİNE ARTTI!

Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından yoğun taleple karşılaştıklarını hatırlatan Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, bu talebin devam eden günlerde biraz daha yavaşladığını ancak bayram döneminde yeniden arttığını dile getirdi. Özarslan Tangün, “Bayram öncesinde ve bayram döneminde araç kiralamaya olan talep yeniden arttı, bizde buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Ulaşımda önemli bir alternatif olmamız bizlere aynı zamanda ciddi sorumluluklar da getirdi. İnsanlar yalnızca tatil amaçlı değil virüsten korunma amaçlı da kiralamaya yöneldi. Bu bilinçle, virüsün yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak adına tüm araçlarımızı teslim etmeden önce ve teslim aldıktan sonra detaylı şekilde dezenfekte ediyoruz. Aynı zamanda, gerçekleştirdiğimiz ofis ve araç yatırımlarıyla insanların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi döneminde hız kesmeden araç almaya devam ettik. Bayram öncesinde de filomuza yeni araçlar alarak sorunsuz hizmet vermeyi sürdüreceğiz” dedi.