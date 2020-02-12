Benzinli ve dizel motorlu araçlar ucuzlayacak!

Musk, bulunduğu iddiayı sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda yaptı. SamTalksTesla’dan gelen bir paykaşıma etiketlenen Musk, “İngiltere 2035 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçları yasaklayacak ve diğer ülkelerde bunu takip edecek.” dedi. Buna ek olarak CEO, “Önümüzdeki yıllarda bu sebepten dolayı benzin ve dizel yakıtla çalışan otomobillerin fiyatları ister istemez düşecek.” dedi.

Konuyla alakalı düz mantıkla düşündüğünüzde Musk’ın kabul edilebilir bir iddiada bulunduğunu fark edebilirsiniz. Ancak elektrikli otomobile olan dönüşün tam olarak ne zaman tamamlanacağı ise henüz belirsiz. Bu belirsizliği düşündüğümüzde geleneksel otomobillerin fiyatlarının ne zaman düşeceğini de ön göremiyorsunuz.

İngiltere’nin 2035 yılında içten yanmalı motora sahip olan araçları yasaklayacak olması bu durumun aslında çokta uzak olmadığını bize gösteriyor. Çünkü İngiltere’nin attığı adımı diğer ülkeler izleyecek. Amerika’da ise durum biraz daha farklı. ABD’de geçen yıl elektrikli otomobil satışları toplam pazarın yüzde 1.9’una denk gelen 329 binde kaldı.