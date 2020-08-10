Benzinli ve dizel otolar pahalanacak

Alman BMW Grubu, elektrikli araçlar konusundaki stratejik adımlarını ve önümüzdeki yıllara ilişkin hedeflerini uluslararası katılımın olduğu online bir basın toplantısıyla paylaştı. Türkiye'den Sözcü Gazetesi'nin de yer aldığı toplantıda konuşan BMW Grubu'nun elektrikli araçlardan sorumlu sözcüsü Wieland Bruch, “2013 yılında BMW i3, ardından i8 daha sora MINI Countryman PHEV ve MINI Electriç ile devam eden elektrikli otomobil serüveninde dünyada lider konuma gelmeyi başardık. 2019 yılına kadar 500 bin adet elektrikli modeli yollara çıkardık” dedi.

7 MİLYON ELEKTRİKLİ HEDEFİ

Bu sayıyı 2021 sonunda 1 milyon adede, 2030 sonunda ise 7 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Bruch şöyle devam etti: “Bu bağlamda 2023 yılına kadar yollarda toplam 25 yeni elektrikli modelimiz olacak. Hem satış hem de model sayısının yarıdan fazlası tamamen elektrikli araçlardan oluşacak. Bu yılın sonunda Avrupa'da, 2021'nin ilk çeyreğinde ise Türkiye'de BMW iX3'ü satışa sunacağız. Bunun yanı sıra 600 kilometrelik menzile sahip BMW iNext ve 4 kapılı Gran Coupe tasarımına sahip BMW i4, gelecek yıllarda yollarla buluşacak.”

ELEKTRİKLİ ÇEKİCİ OLACAK

“Önümüzdeki süreçte elektrikli araç fiyatları düşecek mi?” sorusuna ise, “Evet düşecek. Çünkü önümüzdeki süreçte içten yanmalı (benzin-dizel) araçların fiyatları katı CO2 (karbondioksit) emisyon regülasyonları ve çevre kirliliğine yönelik hedefler sayesinde artacak. Çünkü maliyetleri yükselecek. Buna karşın teknolojideki gelişmelerle birlikte elektrikli araçların fiyatı düşecek. Bu da elektrikli araçları daha büyük hedef grupları için çekici hale getirecek” cevabını verdi.

TESLA FARKINDALIK YARATTI, MİNNETTARIZ

TESLA'nın hızla artan değerine ilişkin soruya ise Bruch şu cevabı verdi: “Tesla hisselerinin hızlı yükselişi şüphesiz yatırımcıların şirketin geleceğiyle ilgili olumlu düşünmesinden kaynaklanıyor. Covid sürecinde duran üretime rağmen bu ani yükseliş şaşırtıcı ama hisse senedi piyasaları çoğunlukla gerçeklerden kopuk hareket edebiliyor. Tesla'nın elektrikli mobilite alanında dünya çapında kabul gördüğü gerçeğini inkar etmiyoruz hatta yarattıkları farkındalık ve olumlu duygu değişimi nedeniyle minnettarız. BMW de benzer bir şekilde elektrikli araçları çekici kılarak müşterilerinde duygusal dönüşümü destekleyecek.”

YENİ MARKALARIN İŞİ ZOR OLACAK

Geleneksel dev markalara karşı, ‘Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu' (TOGG) gibi pazara girmeye hazırlanan yeni elektrikli otomobil markaları hakkındaki görüşünü de sorduğumuz Wieland Bruch, “BMW her zaman rekabete açık. Yeni elektrikli araç markaları doğru bir perspektif izliyor ve yakın gelecekte sayıları 114'e ulaşacak. Ama şu ana kadar ortaya çıkan araçlar konsept aşamasında. Bunun üretim, satış, tedarik ve dağıtım süreçleri çok ciddi çalışma ve organizasyon gerektiriyor. Çeşitli engellerle karşılaşma ihtimalleri yüksek. İşleri çok zor. Bu 114 marka arasından bir tek Tesla ve birkaç Çin markası başarılı görünüyor. Ama bunları ne biz ne de diğer üreticiler tehdit olarak görmüyoruz. Sonuçta konsept olarak ortaya konulmuş birçok marka henüz hayata geçmemiş durumda. Bir çoğu da bildiğiniz gibi Covid sürecinde vazgeçti” yorumunu yaptı.