Beyrut’taki patlamada Ghosn’un evi de zarar gördü!

Carloe Nahas, O Estado de S.Paulo’ya ailesinin güvende olduğunu ama patlamadan dolayı patlama alanına yaklaşık 5 km uzaklıkta olan evin hasar gördüğünü belirtti.

Brezilya, Fransız ve Lübnan vatandaşı olan Carlos Ghosn geçen yıl kefaletle serbest bırakılmış ve Nissan’da mali yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Japonya’da tutuklanmıştı. Sornasında ise filmleri aratmayan bir kaçış senaryosuyla Japonya’dan İstanbul’a, İstanbul’dan da Lübnan’a kaçmıştı.

Japon Times haberine göre Japon hükümeti Interpo aracılığıyla Ghosn’un iadesini talep etmiş ama Lübnan Ghosn’u teslim etmemişti. Lübnan hükümetine göre patlama yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken binlerce kişi de yaralandı.