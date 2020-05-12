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Bir tek Mısır’a arttı!

Pandemi nedeniyle nisan ayında yüzde 77 düşen otomotiv ihracatı, ocak-nisan dönemini ise yüzde 27 kayıpla tamamladı.

Emre ÖZPEYNİRCİ
10:38 -
Haberler Otomotiv
Bir tek Mısır’a arttı!

İlginçtir yılın ilk 4 ayında tüm dünyaya otomotiv ihracatımız düşerken, bir tek Mısır’a arttı.

160 MİLYON DOLAR

Mısır'a otomotiv ihracatı ocak-nisanda yüzde 50 yükselişle 160 milyon dolara yükselirken, ihracatta ağırlık otomobil oldu.

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Son güncelleme: 10:40 12.05.2020
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