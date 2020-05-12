Bir tek Mısır’a arttı!

İlginçtir yılın ilk 4 ayında tüm dünyaya otomotiv ihracatımız düşerken, bir tek Mısır&#8217;a arttı.. 160 MİLYON DOLAR. Mısır'a otomotiv ihracatı ocak-nisanda yüzde 50 yükselişle 160 milyon dolara yükselirken, ihracatta ağırlık otomobil oldu.. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/otomotiv/bir-tek-misira-artti-5809011","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/otomotiv/bir-tek-misira-artti-5809011","pageType":"yazi","pageIdentifier":5809011,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Otomotiv","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Bir tek Mu0131su0131ru2019a arttu0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5809011,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/otomotiv/bir-tek-misira-artti-5809011/","headline":"Bir tek Mu0131su0131ru2019a arttu0131!","articleBody":"","articleSection":"Otomotiv","keywords":"["Dolar","M\\u0131s\\u0131r","otomobil","WhatsApp"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/12/iecrop/shutterstock_658177729_16_9_1589268936-880x495.jpg","author":"fatihtan","dateCreated":"2020-05-12 10:38:10","datePublished":"2020-05-12 10:38:10","dateModified":"2020-05-12 10:40:36","info":"{"seo_news":"false"}"});