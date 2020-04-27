Bireysel araç sahipliği artacak!

Mobil Oil Türk A.Ş., 2020 yılına planlanan hedefler doğrultusunda girdiklerini, bununla birlikte insan hayatını ve ekonomiyi tehdit eden COVID-19 salgını karşısında da gereken önlemleri aldıklarını belirtiyor. Mobil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç, ““Mobil olarak Türkiye'de 120 kişilik bir ekibiz. Bu süreçte iş açısından kritik bir zorunluluk olmadıkça tüm satış, pazarlama ve genel müdür birimleri evden çalışıyor. Fabrikamız sosyal mesafeyi oluşturabilmek adına mesai saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Şu an yaklaşık 2/3 oranında evden çalışılıyor. Bu tercihle distribütörlerimize ve diğer iş ortaklarımıza da örnek teşkil ettik” dedi.

2. el araç talepleri ve servis hizmetleri artacak!

Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, oluşan pandemik durumdan dolayı bireysel araç sahipliğinin hem kısa hem de orta ve uzun vadede artacağını da öngördüklerini vurguladı. Bu öngörü ışığında 2. el araç satış ve bakım onarımlarında artış yaşanabileceğini, pazarda kademeli bir toparlanma beklediklerini belirten Bilgiç, “Bu araçlar yetkili servis garanti kapsamı sürelerini aştıkları için haliyle özel servis ve perakende noktalarına yöneleceklerdir. Bu sebeple önümüzdeki dönemde özel servis ve perakende tipi madeni yağ satışlarında bir miktar artış bekliyoruz. Dolayısıyla 2. el araç satışlarında ve araç bakımlarında orta ve uzun vadede talebin artacağını öngörüyor ve planlarımızı bu doğrultuda revize ediyoruz” dedi.