Birleşik Krallık ile yapılan anlaşma yılbaşı hediyesi oldu

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği'nin (AB) mutabakatının hemen akabinde, 2020 yılı tamamlanmadan Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) otomotiv sanayii için oldukça sevindirici olduğu belirtildi.

Anlaşmaya ilişkin tüm teknik detaylar incelendikten sonra tam bir değerlendirme yapılabileceğine dikkat çeken OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Brexit, otomotiv sanayisi açısından yıkıcı etkiler doğurabilecek bir süreçti. Konuyu yıllardır takip ediyor, üzerine kapsamlı raporlar hazırlatıyor ve sürekli görüşmeler gerçekleştiriyorduk. Çünkü Birleşik Krallık, Türkiye otomotiv sektörünün ana ticaret ortaklarından birisi ve ülke ekonomisi için yüksek önem arz etmekte. Tek başına otomotiv ticareti Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacminin yüzde 16'sını oluşturuyor. Birleşik Krallık ile AB arasında Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Türkiye ve Birleşik Krallık arasında STA'nın imzalanması bizleri çok memnun etti, sanayiimiz için adeta bir yeni yıl hediyesi oldu. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, bu süreçte emeği geçen hem ülkemizdeki hem Birleşik Krallık'taki tüm yetkililere ve sektör temsilcilerine teşekkür ederiz” değerlendirmesinde bulundu.

2019’DA 1.8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPILMIŞTI

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yıllardır süren ekonomik ve stratejik işbirliği özellikle otomotiv alanında ciddi bir ticaret hacmi sağladı. Birleşik Krallık, 14 yıldır Türkiye'nin ihracat lideri olan otomotiv sektörünün 2019 yılı ihracatında 4'üncü sırada yer aldı. 2019 yılı verilerine göre, otomotiv ana sanayinin Birleşik Krallık'a yapılan ihracatı adet bazında 122 bin 560, değer bazında ise 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Diğer ülkeler üzerinden yapılan ihracat da dikkate alındığında Birleşik Krallık pazarı için yapılan üretimin ihracat değeri 3 milyar dolar seviyelerine yaklaştı. Öte yandan, Birleşik Krallık'ın motor ihraç ettiği ülke sıralamasında Türkiye ikinci sırada yer alması ve Birleşik Krallık'ın beşinci büyük otomotiv ihraç pazarının Türkiye olması da kritik anlaşmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyordu.