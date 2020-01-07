BMW, CES’te gelecek vizyonunu sergiliyor!

Geçtiğimiz 7 yıl boyunca elektrikli mobilite alanında sürdürülebilirlik, akıllı bağlantı ve sürüş keyfi özellikleriyle şehir hayatında ikonik bir rol oynayan BMW i3, Premium kompakt segmentte dünyanın en çok satan elektrikli otomobili olmuştu. BMW Group şimdi de tamamıyla araç içi yolcunun ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilen BMW i3 Urban Suite ile alışılmışın dışına çıkmaya hazırlanıyor.

Sürücü koltuğu ve gösterge paneli hariç tam bir dönüşüm geçiren standart BMW i3, içinde iyi zaman geçirme hissi uyandıran davetkar, aynı zamanda yolcunun tercihine göre rahatlık, eğlence ya da çalışma imkanı sunan geniş bir iç mekana kavuştu. Bunu başarmak için arka mekanda geniş bir koltuk, ayak dayama platformu, tavandan aşağıya uzanan elektronik ekran ve kişisel ses bölgesi gibi pek çok değişime sahne olan BMW i3 Urban Suite, yolcusuna adeta bir butik hotel rahatlığı sunuyor.

(FOTO: BMW)