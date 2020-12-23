BMW elektrikli otomobilinin testlerine devam ediyor

BMW iX'in seri üretim öncesi geliştirme sürecinde finale yaklaşılıyor. Kuzey Kutup Dairesi’nin en zorlu hava koşullarında gerçekleştirilen dayanıklılık testlerini tamamlayan elektrikli motorları, dört tekerlekten çekiş sistemi, şarj teknolojisi ve yüksek voltajlı pilleri BMW iX'in 2021'de başlayacak seri üretimine hazır olduğunu gösteriyor.

BMW eDrive teknolojisi, Norveç'in Magerøya adasındaki Kuzey Burnu’nda yer alan ıssız yollarda test ediliyor. Bu süreçte, test mühendisleri, yolun düşük sürtünme katsayısına sahip yüzeylerinde motor ve süspansiyon sistemleri arasındaki etkileşimi değerlendiriyor. BMW eDrive teknolojisinin bileşenleri, kış testi sırasında oldukça zorlayıcı durumlara maruz bırakılıyor. Yüksek voltajlı piller ve şarj teknolojisi için son derece düşük sıcaklıklarda saha testleri uygulanıyor. Böylece, şarj seviyesinin durumu kontrol edilirken, bir yandan da yüksek voltajlı pillerin optimumda çalıştığı sıcaklık aralıkları takip edilebiliyor.

BMW iX, 500 bg gücü, 0-100 km'ye 5 saniyenin altında ulaşan performansı ve WLTP kriterlerine göre 600 kilometreden fazla sürüş menzili sunan verimli bataryasıyla elektrikli otomobil standartlarını başka bir boyuta taşıyor. BMW iX'in hızlı şarj ile yalnızca 40 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabilen bataryası, aynı zamanda on dakika içerisinde 120 km'den fazla sürüş menzili sunuyor.