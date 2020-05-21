BMW elektrikli SUV modelinin üretimine yazın başlayacak!

Alman markanın Çin’deki tesiste üretilip tüm dünyaya ihraç edilecek ilk modeli olan iX3 için geri sayım başladı. BMW AG CEO’su Oliver Zipse grubun 14 Mayıs tarihinde düzenlenen yıllık genel toplantısında, “Corona virüsü salgınından dolayı önceden planladığımız süreçte bazı aksaklıklar oldu ancak biz süreci aynı şekilde yürütmeye devam ediyoruz.” dedi.

iX3 markanın ilk esnek altyapıya sahip olacak olan modeli pozisyonunda. Alıştığımız teknolojilerde altyapı desteği elektrikli motorlar için ayrı, içten yanmalı motorlar için de ayrı olarak tasarlanır. Ancak marka iX3 modelinde hem hibrit ünite için hem de tam elektrikli ünite için ortak platformu kullanabilecek. Buna ek olarak i4 elektrikli otomobil modelinin de altyapısı bu otomobille aynı.

Yeni otomobil WLTP testlerine göre 440 km menzile sahip olacak. Araç üzerinde 74 kWh bataryalar bulunacak. Bu bataryaların yüzde 80’ini nikel, geriye kalan yüzde 20’sini ise eşit oranda dağıtılmış olan kobalt ve magnezyum oluşturuyor.