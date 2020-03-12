BMW i8’e veda etmeye hazırlanıyor…

Bavyeralı üreticiye göre i8 tarihteki en başarılı elektrik motorlu spor otomobil olarak anılacak. Üretildiği tarihten bu yana 20 bin adet satılan otomobil ilk defa 2013 yılındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı.

Marka 2023 yılına kadar 25 yeni elektrik motorlu otomobil üretmeyi hedefliyor. i8 Formula E’de güvenlik aracı olarak 2015 yılından 2019 yılına kadar görev yapmış. Ayrıca otomobilin Top Gear, Auto, Motor und Sport gibi Avrupa’nın ve dünyanın en çok takip ettiği otomobil dergilerinden kazandığı ödülleri de bulunuyor.

BMW’nin Leipzig’teki fabrikası, içinde bulunduğumuz günlerde modelin “limited edition” versiyonu olan “Ultimate Sophisto Edition” isminde bir türevini 200 adet olarak üretiyor. Bu seri i8’i M1 ve Z8 Roadster modelleri gibi özel bir yere koyacak.

Tüm bunlara ek olarak i8, dünya çapında bulunduğu segmentin yüzde 50’ine sahip olan bir model.

KULLANILMIŞLARINDAN BİR TANE ALABİLİR MİYİM?

Genel olarak son günlerde otomobil koleksiyonerlerin konuştuğu en önemli konulardan biri de bu. Üretimi bitecek olan otomobilin internette hem coupe hem de cabrio gövde tipli versiyonlarından onlarca var. Ülkemizdeki temiz bir i8 almak isterseniz 700 – 750 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

i8 1.5 litrelik 3 silindirli turbo beslmeli içten yanmalı geleneksel motora ve 100 beygir üreten elektrik motoruna sahip. Toplamda 362 beygir güç üreten bu motorlar otomobili 0’dan 100 km/s hıza 4.6 saniyede ulaştırıyor. Otomobilin yakıt tüketimi ise şehir içinde 2.1 lt / 100 km!