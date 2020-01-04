BMW kış jant lastiklerinde yüzde 40 indirim!

Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde sürüş güvenliğini artırmak ve olası trafik kazalarının önüne geçebilmek için kış lastiğine geçişin önemine dikkat çeken firma, sadece karlı havalarda değil, 7 derecenin altındaki her türlü hava koşulunda BMW sürücülerinin kış lastiğine geçmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Firma, BMW kullanıcılarına kış veya yaz lastiklerini 30 Mart 2020 tarihine kadar uygun koşullarda ücretsiz bir şekilde depolama hizmetini sunuyor. Öte yandan tüm orijinal BMW Kış-Jant Lastik Setleri’nde 29 Şubat 2020 tarihine kadar yüzde 40’a varan indirim fırsatı sağlanıyor.