BMW Motorrad Motobike İstanbul’da üçledi!

BMW Motorrad, Motobike İstanbul fuarı için sınırlı sayıda 2019 model motosiklete cazip fiyatlar sunuyor. Fuara özel olarak tüm modellerde ücretsiz 3 yıl uzatılmış garanti veren BMW Motorrad ayrıca Borusan Otomotiv Premium Finans'ın sağlayacağı avantajlı kredi seçeneklerinden de yararlanma imkanı sunuyor.

BMW Motorrad standında yerini alan BMW Rider Butik'de, fuara özel %30 a varan indirimli fiyatlarla satış yapılırken BMW Rider Academy'nin tur programlarına ve güvenli sürüş eğitimlerine kaydolma olanağı da sağlanıyor.

Borusan Otomotiv BMW Motorrad Marka Müdürü Başarı Erbaş, fuar açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: ‘' Yılın bu en büyük organizasyonunda, 2020'de yollarla buluşturacağımız Yeni S 1000 XR, F 900 R ve F 900 XR modellerini ilk kez sergiliyoruz. 83 milyonluk nüfusumuz ile Avrupa'nın en kalabalık ikinci ülkesiyiz ve bu nüfusun yaklaşık yüzde 24'ü 15 yaş ve altında… Ortalama yaşımızın 31,2 olduğu düşünüldüğünde, motosiklet sektörü için demografi yönünden gelecek vaat eden bir pazar olduğumuz açıkça görülüyor. 2019 yılı motosiklet pazarına baktığımızda, TUIK verilerine göre trafiğe tescil edilen motosiklet sayısının bir önceki yıla göre %1,5 azalarak 154.627 adet olarak gerçekleştiğini görüyoruz. BMW Motorrad ise daralan pazarda payını korumayı başardı. 2020 yılında ise ekonomik verilerin düzelmeye başlaması ve tüketici güveninin artmasıyla pazardaki daralmanın sona ereceğini düşünüyoruz.''