BMW, tam elektrikli 5 Serisi ve X1 üretecek

Markanın 2030 yılına kadar CO2 oranlarını, model başına yüzde 30 düşürme planının bir parçası olarak efsane 5 Serisi ve kompakt SUV model X1’in yeni jenerasyonlarında tam elektrikli versiyonlarının olacağı açıklandı. Ayrıca Bavyeralı marka 2023 yılına kadar 25 hibrit modelini tanıtacak.

Yeni jenerasyon 5 Serisi ve X1 modelleri tam elektrik motorlu versiyonlarıyla birlikte 4 farklı motor seçeneğiyle üretilecek. Bu motor seçenekleri mild-hybrid, benzin ve dizel olacak. Bu yenilenmeyi 2022 yıında 7 Serisi takip edecek. Yani marka 7 Serisi’nin de karbon ayak izini azaltmayı planlıyor.

2021 yılının sonunda markanın tam elektrikli ürünleri 5’den az olmayacak. Yeni bataryalı i3, iX3, i4, iNext SUV modeli ve MINI Cooper SE grubun önde gelen elektrikli modelleri olacak.

BMW AG CEO’su Oliver Zipse, “Sadece soyut açıklamalar yapmıyoruz, gelecek 10 yılın planını da detaylı olarak ara hedeflerimizle size açıklıyoruz. Her yıl kaydedettiğimiz ilerlemeyi raporlayacak ve bu hedeflere karşı kendimizi ölçeceğiz. Yönetim kurulumuzun ve üst düzey yöneticilerimizin ücretleri de buna bağlı olacak.” dedi.

Alman üretici gelecek 10 yıl içinde yollarda 7 milyondan fazla elektrikli model ve bununda 2/3’ünün tamamen elektrikli bir aktrama organının olmasını hedefliyor. Yeni jenerasyon elektrikli 5 Serisi ve X1 hakkında ise detaylı bir bilgi BMW tarafından paylaşılmadı.