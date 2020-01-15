BMW ve Getac anlaştılar!

Getac'ın son altı yıldır araç ve uygulama testleri için BMW Group'a dayanıklı ekipman tedariki içeren iki şirket arasındaki mevcut teknoloji ortaklığının daha da genişlediği söylenebilir. Yenilenen ortaklıkla birlikte Getac, S410, V110, F110, A140, UX10 ve T800 serisi dayanıklı dizüstü bilgisayar ve tabletleri için BMW Group’tan büyük bir sipariş aldı.

BMW Group’un kompleks gereksinimlerini karşılayan çözümler sunmak için Getac, ekipmanlarını şirket içindeki çeşitli kullanıcı gruplarının bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlıyor. Araştırma ve geliştirme alanında güvenlik ve hassas verilerin korunması büyük önem taşıyor. Lojistik alanında, dahili BVIS toplama sistemini kullanırken, Getac A140'ın berrak 14 inçlik ekranı ve opsiyonel barkod ve RFID okuyucuları önemli verilerin kolaylıkla ve çok verimli şartlarda kaydedilmesini sağlıyor.

Her Getac dizüstü bilgisayarı ve tableti, kullanıcıların karmaşık görevleri olabildiğince verimli bir biçimde gerçekleştirmelerini sağlayan yüksek güvenilirlik ve güçlü performans sunuyor. Bu ürünler ayrıca, IP52’den ve IP65’e kadar su geçirmez ve toza dayanıklı özellikleriyle, zorlu ortamlarda rahatlık sağlayarak otomotiv endüstrisinin yüksek kalite standartlarını karşılamaya yardımcı oluyor.