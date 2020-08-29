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BMW ve VW elektrikli otomobil üretimi artıracak!

Elektrikli otomobile olan talep Avrupa pazarında hızlı bir biçimde yükseliyor. Bu durumda sektörün en önemli oyuncuları olan BMW ve Volkswagen'i yakından ilgilendiriyor. Her iki markanın ilk elektrikli modelleri olan i3 ve e-Golf'ün üretimleri bu talep doğrultusunda artırılacak.

09:00 -
Haberler Otomotiv
BMW ve VW elektrikli otomobil üretimi artıracak!

Bavyeralı üretici BMW, Leipzig’te yer alan fabrikasındaki i3 modelinin üretimi 2020 yılında artırmayı planlıyor. Şu anda günde 114 adet BMW i3 üreten tesis yıl içinde bu sayıyı 130’a çıkaracak. Automobilwoche’nin haberine göre i3’ün üretim bandının yıl içinde 1 haftalık arasının da kaldırıldığı yönünde. 2020 yılının ilk yarısında BMW 12 bin 500 adet tam elektrikli i3 üretti. 2019 yılındaki i3 üretim adedi ise 38 bin 937 idi.

BMW i3

Volkswagen’in ilk elektrikli modellerinden biri olan ve yerini gelecek günlerde ID.3’e bırakacak Golf-e ise i3 ile aynı kaderi paylaşıyor. Volkswagen şu anda günde 74 adet e-Golf üretebiliyor ve bu üretim adedini Christmas’a kadar 80’e çıkartacak. Temmuz ayının 23’ünde Wolfsburg’taki fabrikada üretimine son verilen e-Golf şimdilik Dresden’deki tesiste üretiliyor. Ancak Ocak 2021’de bu tesis de e-Golf yerine ID.3 üretmeye başlayacak.

Avrupa’nın en popüler elektrikli otomobilleri olan BMW i3 ve e-Golf, 2013-2014 yıllarında piyasaya çıkmışlardı. Avrupa’da yapılan elektrikli otomobil teşvikleriyle birlikte bu otomobillerin popülaritesi gittikçe artı ve artmaya da devam ediyor.

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