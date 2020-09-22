BMW’nin en hızlı modelleri M3 ve M4 ortaya çıktı!

Tüm dünyada sahneye 2021 yılında çıkacak olan M3 ve M4 modelleri medya sızdırılan fotoğraflarıyla birlikte gündem oldu. Yeni 3 Serisi ile daha önce tanışmamıza rağmen, bu modelin en hızlı versiyonu olan M3’ü henüz görmemiştik. Yeni 4 Serisi ise 2020 yılı yaz aylarında ortaya çıkmış, sahip olduğu dev böbrekleriyle sansasyon yaratmıştı.

Her iki modelinde M versiyonlarında markanın imzası olan böbrekler, olabilecek en büyük ölçekte kullanılmış. Bu detayın haricinde standart versiyonlarına göre daha geniş ve kaslı duran otomobillerin gövde renkleri de dikkat çekici. M3’te kullanılan yeşil renk ve M4’te kullanılan açık sarı renk otomobilleri oldukça şık ve farklı göstermiş.

Henüz BMW tarafından yapılan resmi bir açıklama olmamasına rağmen bu fotoğrafların otomobillere ait olduğu kabul ediliyor. 2021 yılında ortaya çıkacak olan otomobillerin tüm detayları gelecek günlerde BMW tarafından açıklanacaktır.

M3’e önden baktığınızda alışkın olduğumuz yeni 3 Serisi’nden tamamen farklı bir yüz bizi karşılıyor. Böbrekler ve farların M otomobiline özel olduğunu düşünebiliriz. Ayrıca yan detaylarında ise otomobilin çamurluktan başlayan çizgisi kapının altından arka lastiğe kadar devam ediyor. Ayrıca arka çamurlukların genişliği de oldukça dikkat çekici.

M3’ün arkası ise standart M3 ile aynı. Tek büyük farklılık 4 çıkışlı egzozu ve agresif difüzörü olmuş.

M4’e önden baktığımız zaman standart 4 Serisi modeliyle aynı. Yan profil detayında ise kardeşi M3’te olduğu gibi belirgin bir çamurluk hava girişi ve kapı altı çizgisi yer alıyor. M4’ün arkası ise çamurluklardan geniş basenli bir yapıda tasarlanmış. Son olarak M4’ün arka görünüşünden bahsedecek olursam dört çıkışlı egzozları ve difüzörü onun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ayrıca ince ve çift parçalı stopları da oldukça şık.

Her ne kadar bu otomobillerin teknik detayları ortaya çıkmasa da bazı yabancı kaynaklar M3 ve M4 modellerinde X3 M ve X4 M modellerinde kullanılan 3 litrelik 6 silindirli 473 beygir güç ve 598 Nm tork üreten motorun bulunduğu belirtiliyor.

Sızdırılan fotoğraflarda en çok dikkat çeken detaylardan sonuncusu ise otomobillerin vitesiyle alakalı. Yeni M3 ve M4’ün manuel vites seçeneğiyle satın alınacağı konuşuluyor. Otomobillerin resmi tanıtımları 2021 yılında yapılacak. (Fotoğraflar internette ilk defa carswithoutlimits instagram hesabından paylaşıldı.)