BMW’nin ilk tam elektrikli SAV modeli için geri sayım başladı!

BMW i çatısı altındaki tamamen elektrikli BMW i3 modelinin ardından, BMW'nin tamamen elektrikli ilk SAV modeli olacak Yeni BMW iX3, seri üretimden önceki son testlerini de başarıyla tamamladı. Dört hafta gibi kısa bir sürede 7.700 kilometre ve 340 saatten fazla süren test sürüşleriyle homologasyon sürecini tamamlayan Yeni BMW iX3, yıl sonuna doğru yollara çıkacak. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle geliştirilen ve yaklaşık 440 kilometrelik menzil sunan Yeni BMW iX3, 2021 yılı ilk çeyreğinde ise Türkiye'de yollarla buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni BMW iX3, BMW X3 ile birlikte Çin'deki tesislerde üretilecek.