BMW’nin ilk tam elektrikli SUV’u Türkiye’ye gelecek mi?

BMW'nin Çin'deki fabrikasında üretilecek olan Yeni BMW iX3, barındırdığı beşinci nesil eDrive teknolojisiyle dikkat çekiyor. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi sayesinde elektrikli motor, şarj ve yüksek voltajlı batarya teknolojilerinde önemli bir gelişim sağlanarak performans, verimlilik ve menzil konusunda en iyi seviyelere ulaşılabiliyor . Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi, Yeni BMW iX3'ten sonra önümüzdeki dönemde BMW iNext ve BMW i4 modellerinde de kullanılacak.

Yeni güç ünitesi, 290 bg maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreterek BMW genlerine yakışır bir performans ortaya koyuyor. Bu yüksek güç çıkışı, Yeni BMW iX3'ü 6.8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor.

Yeni BMW iX3, WLTP kriterlerine göre 459 kilometre, NEDC test kriterlerine göre ise 520 kilometrelik bir menzil sunuyor. Beşinci nesil eDrive teknolojisine sahip Yeni BMW iX3, yalnızca 10 dakikada WLTP kriterlerine göre yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile ulaşırken hızlı şarj istasyonlarında 34 dakikada yüzde 80'lik şarj kapasitesine ulaşıyor.

BMW i3'ten tanıdık ARB çekiş sistemi, bir sportif aktivite aracı (SAV) olan Yeni BMW iX3'e yumuşak zeminlerde dahi şaşırtıcı bir çekiş gücü sağlıyor. Yeni BMW iX3'ün 510 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.560 litreye kadar çıkıyor.