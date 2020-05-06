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BMW’nin Macaristan’daki yatırımına corona engeli

Reuters'ın haberine göre BMW CFO'su markanın finansal gücünü korumak için yatırımlarını durdurma kararı aldığını ve para biriktireceğini açıkladı. Açıklamayı yapan Nicolas Peter bu durumun sebebi olarakta corona virüsü salgını yüzünden düşen talepleri işaret etti.

13:43 -
Haberler Otomotiv
BMW’nin Macaristan’daki yatırımına corona engeli

Alman devi markanın finans sorumlusu Nicolas Peter, “Şu anki duruma ışık tuttuğumuzda Macaristan’daki projemiz gibi gerçekleştirmeyi planladığımız yatırımlarımızı geciktireceğiz. Diğer projeler ve yatırımlarımız ise dikkatlice yeniden düşünülecektir.” dedi.

BMW CFO’su Nicolas Peter

Marka CFO’su bu durumu BMW AG’nin ilk çeyrek sonuçlarını açıklarken söyledi. BMW Grubu ilk çeyrekte 477 bin 111 araç teslimatı gerçekleştirdi. Grup gelirleri ise 23.25 milyar euroya ulaştı. Geçen yıla göre bu değer +%3.5 anlamına geliyor. Grubun vergilerden arındırılmış ilk çeyrek kârı ise 798 milyon euro olarak belirtildi.

BMW Corona Euro Macaristan para
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