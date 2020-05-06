BMW’nin Macaristan’daki yatırımına corona engeli

Alman devi markanın finans sorumlusu Nicolas Peter, “Şu anki duruma ışık tuttuğumuzda Macaristan’daki projemiz gibi gerçekleştirmeyi planladığımız yatırımlarımızı geciktireceğiz. Diğer projeler ve yatırımlarımız ise dikkatlice yeniden düşünülecektir.” dedi.

Marka CFO’su bu durumu BMW AG’nin ilk çeyrek sonuçlarını açıklarken söyledi. BMW Grubu ilk çeyrekte 477 bin 111 araç teslimatı gerçekleştirdi. Grup gelirleri ise 23.25 milyar euroya ulaştı. Geçen yıla göre bu değer +%3.5 anlamına geliyor. Grubun vergilerden arındırılmış ilk çeyrek kârı ise 798 milyon euro olarak belirtildi.