Borusan otomotiv hijyen seviyesini artıyor!

BMW, MINI, BMW Motosiklet, Jaguar ve Land Rover markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini sunan Borusan Oto'nun Genel Müdürü Simay Alsan, “hem müşterilerimize hem çalışanlarımıza karşı en üst hijyen ve güvenlik şartlarını sunmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz” diyerek “süreçlerini bu kapsamda yeniden tasarladıklarını” ifade etti.

Borusan Oto Şubelerini ziyaret edecek tüm misafirler için ateş ölçümü ile kontrol, sosyal mesafe ve maske kullanımı hassasiyetlerine uyulurken, şubeye gelmeden satış hizmeti almak isteyenler için online ya da görüntülü satış danışmanı görüşmeleri ile otomobiller hakkında detaylı bilgi veriliyor, ayrıca ücretsiz vale hizmeti ile de arzu edenlere evlerinden çıkmadan servis hizmeti sağlanıyor.

Borusan Oto'da alınan önlemlerle ara verilen test sürüş hizmeti, Hijyenik Test Sürüşü programı ile yeniden sunuluyor. Bu uygulama kapsamında, otomobillerin her test sürüşünden sonra yeniden dezenfekte edilmesi, test sürüşünde maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyumun zorunlu olması sayesinde, ziyaretçilerin ilgilendikleri otomobilleri güvenle deneyimlemeleri sağlanıyor