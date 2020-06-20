Boya takıntısı Türkiye’ye özel!

Son dönemde ilginin arttığı ikinci el otomobiller piyasasında kanayan yara durumunda olan “boyasız araç” mantığı fahiş fiyatlarında ortaya çıkmasına sebep oluyor. İlanlarda yer alan araçların boyalı ve boyasız olarak adlandırılan iki farklı versiyonunu karşılaştırdığınızda fiyat farkı sizin de dikkatinizi çekecektir.

Merdiven altı araç satışı yapan yetkisiz galeriler sebebiyle yıllar içerisinde boya takıntısının ortaya çıktığına dikkat çeken, RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, “TSE belgeli oto ekspertiz firmalarının piyasaya girmesiyle son 10 yılda ikinci el araçlardaki güven sorunu bir nebze aşılmış durumda. Fakat fabrika kalınlığından daha kalın atıldığı için boyalı denilerek bir aracın değerinin düşmesi algısı çok yanlış.” dedi.

Ünaldı konuyla alakalı açıklamalarına, “Standartlara uygun, kurumsal firmaların yaptığı boya işlemi aracın değerini düşürmez, artırır. Avrupa’da boyalı bir araç, boyanmamış bir araçtan çok daha değerlidir, çünkü boyası yenilenmiş, araca yeni bir görünüm katmıştır.” diye devam etti.

İLGİLİ HABER 2. el otomobil pazarındaki fiyat artış sebebi belli oldu!

TÜRKİYE ARAÇ PARKININ ORTALAMA YAŞI 12.8!

2000’li yılların ilk günlerinden itibaren çekici bir hâl alan “boyasız araç” kavramı kullanılmış otomobil pazarındaki dengeleri de temelinden etkiliyor. Özellikle boyasız ve boyalı araç olarak ikiye ayrılan fiyatlar arasındaki farklar tüketicinin tercih yapmasını da zorlaştırıyor. Ünaldı, trafikteki araç yaşının 12,8 olduğunu ve boyasız araç bulmanın çok zor olacağına, boyasız araçlara da fahiş fiyat etiketleri konulduğuna da değindi.

Ünaldı, “Ekspertiz firmalarının son 10 yılda piyasada yaygınlaşması ile birlikte ikinci el araçlardaki güven problemi bir nebze olsun aşılmış durumda. özel ve yetkili servislerde yapılan boya, fabrika boya kalınlığından daha fazla olduğu için boyalı parça deniliyor ve satın alma değeri düşürülüyor, bu çok yanlış bir algı…” dedi.

AMERİKA VE AVRUPA’DA BOYALI ARAÇ DAHA DEĞERLİ!

Tabiî ki boyalı araçtan kasıt hasar görmüş veya standardın dışında boyanmış olması değil. Ortalama 5 yaşında bir aracın doğa ve trafik koşulları nedeniyle ilk günkü gibi görünmeyeceğini bilmekte fayda var. Ünaldı, “Zaman içerisinde kışın yollara atılan kimyasallar ve tuz ile iyotlu deniz havası ve güneş boyanın en kötü düşmanlarından. Birçok aracın boyası 7 yılın ardından bu sebeplerle paslanır, matlaşır. Paslanmış, matlaşmış, çizikler içindeki bir araca Avrupa’da ya da ABD’de alıcı bulmak çok zorken, bizde tam tersi bu araçlar daha değerli gibi bir algı yaratılıyor. Oysa standartlara uygun şekilde boyanan bir araç yenilenmiş, temizlenmiş olur ve bahsettiğimiz topraklarda daha yüksek ikinci el değerine sahiptir.” dedi.