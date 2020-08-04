Brembo Pirelli’deki hissesini artırdı

Brembo’nun Genel Başkan Yardımcısı Matteo Tiraboschi Reuters’a yaptığı açıklamada firmasının gelecek yıllar içinde hisse oranını arttırıp yönetimde söz sahibi olma fikrinin olmadığını belirtti. Tiraboschi, “Covid-19 sürecinden önce bir yatırım yapma kararı aldık, Pirelli’yi biliyor ve ona büyük bir saygımız var özellikle pazardaki pozisyonu ve bizim sahip olduğumuz aynı şeylere sahip olmasından dolayı” dedi.

Pirelli markası geçtiğimiz dönemlerde herhangi bir şirketle birleşmeyeceğine dair sinyaller vermişti. Ancak günümüzde yaşanan bu hisse alımları akıllara tekrar bir birleşme olabileceğine dair fikirler getiriyor. Pirelli ve Brembo’nun birleşmesiyle oluşacak firma otomobil tedariği konusunda dev bir sonuç doğurabilir.

Brembo markası Ferrari, Tesla ve bir çok Formula 1 takımına fren sistemleri üretirken, Pirelli de Formula 1 yarışlarının resmi lastik tedarikçisi olmasının yanında birçok dev otomobil üreticisine (BMW, Audi, vb.) lastik üretiyor, geliştiriyor.

Brembo ve Pirelli arasında gelecekte neler olacağını görmek ilginç olacak.