Bu da CoronaPark!

Alman endüstrisinin önde gelen sektörü olan ve ekonominin yüzde 10'u sayılan otomotiv sektörü, corona virüsü krizinden nasibini aldı. Yeni üretilen yüzbinlerce araç, sahibine ulaştırılamadı ve ihraç edilemedi. İlk üç aydaki düşüş yüzde 23'ü aştı ve sadece 2 milyondan biraz fazla araç satılabildi.

Hollanda'dan gemilerle ve TIR'larla götürülmeyi bekleyen binlerce araç Neermoor yakınlarında bir aydır yığıldı. Zararda başı en büyük otomobil üreticisi Volkswagen çekiyor. Araçların çoğu Volkswagen, Audi, Skoda… Sadece Volkswagen'in corona virüsü salgınından toplam zararı 12.5 milyar Euro'yu aştı.

HAFTADA 2 MİLYAR EURO KAYIP

Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, “Corona virüsü nedeniyle haftalık zararımız 2 milyar Euro” dedi. Bu zararı karşılamak, eldeki yeni otomobilleri tüketmek için, Alman hükümetinden yeni “teşvik paketi” istendi. Volkswagen'in müdürlerinden Ralf Brandstaetter, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, “Elektrik araçlar için teşvikler kalsın. Yeni üretilen ve doğaya zararı indirilmiş içten yanmalı motorlu araçlara da teşvik gelmeli” diye konuştu.

ÜRETİM BU HAFTA BAŞLIYOR

Bu arada, Covid-19 salgınından çıkış kararları ile otomobil satış yerleri açılıyor. Nakliyeciler de hazırlıklara başladı. Ancak bunun dünya çapında olması için daha zaman gerekiyor. Volkswagen’in Zwickau'daki tesislerinde yeniden üretime geçilme kararı alındı.

Benzer karar Mercedes-Benz'den de geldi. Dört haftalık aradan sonra bugünden itibaren aracın teknik ve vites bölümlerinin üretimi Almanya ile Çin'de başlanıyor.

Zarar eden sadece Alman otomobil devleri değil. Amerikan Ford da ilk üç aydaki kaybının 1.8 milyar Euro olduğunu açıkladı. Vergi ve faizler nedeniyle oluşan kaybın 600 milyon Dolar olduğu da belirtiliyor.

PORSCHE, TOYOTA VE OPEL…

Volkswagen Grubu’nun başka bir ürünü olan Porsche de 2020 satış rakamlarını düşürdü ve planlarını yeniledi. Toyota, Polonya ve Fransa'da 22 Nisan'dan itibaren üretime başlıyor. Opel de üretime hazırlanıyor. Üretim sırasında maske kullanılacak, mesafe kuralları geçerli olacak.