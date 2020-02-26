Bu da ‘hibrit olmayan’ Corolla!

Corolla markanın 1966 yılından beridir dünyanın birçok farklı lokasyonunda ürettiği, en çok bilinen ve en çok satılan modeli diyebilirim. Japon markanın üretime başladığından beridir bu modelin ismini değiştirmeden tüm pazarlarda aynı şekilde satışa sunması Corolla’nın başarısını perçinlemiş durumda.

Daha öncesine hibrit motorlu yani hem içten yanmalı benzinli hem de elektrik motoruna sahip olan versiyonu kullandığım Corolla ile bu defa da sadece benzinli motorlu versiyon için buluştum.

Otomobilin dış tasarımı hibritten sadece logoların “mavi” renkli gölge eksikliğiyle farklı. Ayrıca ön çamurluklarda ve arka bagaj kapağı üzerindeki “hybird” logoları da yok…

Otomobilin dışında bir diğer dikkat çeken detay ise Passion X-Pack donanımıyla birlikte gelen 17 inç jantları.

Test aracımız olan Corolla’nın içine göz attığınızda ise açık renkli deri döşeme koltukları ve koltukların üst kısmıyla aynı renk olan ön konsolu görüyorsunuz.

Ön konsolun tam ortasında yer alan 8 inç boyutundaki Toyota Touch multimedya ekranı hibrit modelde de sunulan bir donanım. Buna ek olarak test aracımızda, “Deri kaplı direksiyon, Elektronik park freni, Çift Bölgeli Otomatik Klima, Anahtarsız çalıştırma sistemi (Push-start), Sürücü koltuğunda elektrikli bel desteği, Kablosuz şarj ünitesi, Karartılmış arka ve arka yan camlar, Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi (anahtarsız sistem), sunroof gibi konfor ögeleri bulunuyordu.

Test aracımızın donanımdan dolayı olarak sunduğu güvenlik sistemlerine baktığımızda, “Ön Park Sensörleri, Arka park sensörü, Geri görüş kamerası, Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Tüm Hızlarda), Acil Fren Uyarı Sistemi (EBS), Araç Denge Kontrol Sistemi (VSC), Gündüz yanan LED farlar, LED ön sis farları, Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC3), Yorgunluk Tespit Sistemi, Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA)” gibi donanımlar bulunuyor.

Gelelim Corolla’nın 1.6 litrelik benzinli atmosferik motoruna. 4 silindirli atmosferik olan bu motor 132 beygir güç ve 159 Nm tork üretiyor. Otomobil bu gücünü ön tekerleklerine CVT şanzımanla iletiyor.

Otomobil fabrika verilerine göre bu motorla şehir içi 7.3 – 7.6 lt / 100 km aralığında bir yakıt tüketim verisine sahip. Ben bu aracı kullandığım 300 km boyunca da 8.8 lt / 100 km’lik bir yakıt tüketim verisine ulaşabildim.

Corolla’nın hibrit motorlu versiyonu 1295 kg iken, benzinli ve otomatik şanzımanlı versiyonu da 1185 kg olarak belirtilmiş. Aradaki bu kg farkının temel sebebi elektrik motorunu besleyen pillerden kaynaklı.

Benzinli otomobil ile sürüşe başladığınızda hibrit motorlu otomobile göre daha sarsıntılı bir kabine sahip olduğunuzu fark ediyorsunuz. Ayrıca üst devirlerde CVT şanzımanın motoru tutması, maksimum torktan faydalanmak için ama konfor konusunda biraz gürültüye sebep oluyor.

Otomobilin yalıtımı konusunda özellikle otoyol sürüşünde bazı eksiklikler fark edebilirsiniz. Hızınızı 120 km/s’in üzerine çıkardığınızda yol sesi biraz canınızı sıkabiliyor.

Gelelim en çok merak edilen konulardan birine aracın fiyatına. Test aracımızın donanımda olan 1.6 litre benzinli motorlu otomatik şanzımanlı Corolla tam 190 bin 150 TL etiket fiyatına sahip. Aynı donanımda bir hibrit motorlu Corolla ise 218 bin 350 TL.

Benzinli motorlu versiyonun senelik MTV’si ise 2 bin 14 TL yani 1.8 motorlu versiyon olan hibrit Corolla’dan 1543 TL daha az…